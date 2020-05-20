T.O.P@BIGBANG戀情曝光？　23歲金佳彬手滑上傳親密合照

BIGBANG成員T.O.P出道多年來，只唯一與後輩女練習生韓瑞希認愛，可是卻惹上大麻風波，其後他對私生活都相當保密。近日曾出演《Love Catcher 2》的女演員金佳彬疑似手滑，在IG上傳與T.O.P的親密合照，令二人陷入戀愛疑雲。

23歲金佳彬在IG上傳一張與友人的聚餐合照，當中坐在她身旁的T.O.P單手摟着她的膊頭，二人表現猶如情侶般親密。雖然金佳彬其後迅速刪除照片，但已被眼利的粉絲截圖並流傳開去。二人疑似情侶的關係曝光後，粉絲立即上傳多張金佳彬和T.O.P的戀愛證據，發現兩人擁有同款睡衣和運動鞋外，IG上也有不少背景相近的照片。

金佳彬疑似手滑，在IG上傳與T.O.P的親密合照。（微博/@新浪娛樂）

按圖睇疑似T.O.P、金佳彬戀愛證據：

+ 2

T.O.P退伍後一段時間沒有公開活動，因此網友對他的私生活特別擔心，而這次手誤上傳合照的金佳彬也被網民大起底。1997年出生的金佳彬比T.O.P小10歲，首次於2019年的綜藝節目《Love Catcher 2》中亮相，並於同年以演員身份簽約SM娛樂旗下的SM C&C，當時因與河智苑撞樣而成為話題。有粉絲表示照片相信是去年的合照，對於偶像傳出緋聞，不少粉絲都抱祝福的心態，希望大眾不要過度關心。

23歲金佳彬於2019年的綜藝節目《Love Catcher 2》中首次亮相。（IG/@gavin_v5）

睇更多金佳彬近照：