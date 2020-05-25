【羅志祥周揚青分手】直擊小豬隔離14天出關！豪宅保安報警趕記者

羅志祥（小豬）日前結束14天居家檢疫隔離，他的動向也備受關注，完成隔離當日已有大批傳媒前往小豬內湖豪宅守候，不料豪宅管理員突大動作趕人，以「有住戶覺得隱私被侵犯」為由，甚至報警請管區員警前來處理，不過稍晚仍陸續有傳媒到場。

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小豬在20日當天寫下給周揚青的7000字懺情文，讓「豬揚變色」事件再次成為演藝圈焦點話題，而他懶理外界批評，近日更公布將在今天推出新品，主題還是「重新開始」，文案寫：「不管天災還是人禍，2020是讓人類停下腳步的一年，考驗人性和反省的一年。」最後也提到：「請相信，明天會更好。」頗有在出關日當天，讓自己的人生和演藝生涯重新開始的意味。

小豬出關保安要報警趕記者？（點圖放大▼▼▼）

而周揚青心情似乎也已慢慢恢復，不僅微博的追蹤數將破千萬人次，更透露有開車實境節目拍攝邀約，但被她拒絕，「我自己學開車都是個困難了，讓全中國人民盯著我那不是更學不會了 。」有粉絲勸說，可以讓觀眾看到她可愛的一面，但她卻是回：「全中國人民會覺得我是個智障。」

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