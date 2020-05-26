IU再遭抄襲？楊紫廣告學到足被批　網民：連濾鏡都一樣

前陣子南韓歌手IU才因為2017年的MV《Palette》被抄襲的事件，接連上了台灣及韓國的熱搜，現在又有眼尖網友發現大陸女星楊紫的最新代言作品，疑似抄襲IU在2019年10月所發行的《Love poem》專輯概念及造型，引起網友熱議。

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大陸女星楊紫因為戲劇《親愛的，熱愛的》飾演呆萌的佟年一角，而獲得大眾歡迎，接連接了許多代言。她19日曝光新的代言照，紫色調與構圖設計，甚至連主題元素及拍攝濾鏡，都和IU《Love poem》的專輯照有許多相似之處。

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對此，網友紛紛表示不同意見「顏色一樣就算了，花也差不多，還都拿氣球，這都不算抄襲？」「有一說一，真的一模一樣」、「構圖妝髮都不一樣，就是個紫色濾鏡，一抓一大把，不必啥都叫抄襲」、「很多婚紗影樓的場景不都是一樣的嗎，紫色調和裙子也不是什麼專利和版權啊」，引起許多正反論戰。

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