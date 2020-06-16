香港奇則｜1480呎服務式住宅單位　屋內空間大但廚房奇細位置古怪

由李尚正、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《香港奇則》，最新一集介紹一幢位於銅鑼灣的服務式住宅（Serviced Apartment），適合來香港工作或短住的人，而這幢由63年洋樓翻新成新式服務式公寓的特別之處，是以懷舊古雅做賣點，老闆從世界各地搜羅古董家俬，勁有格調！

這幢大廈連走廊和樓梯位也非常有設計。（《香港奇則》電視截圖）

點擊下圖參觀這幢大廈︰

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這間服務式住宅由2007年開始出租，一梯兩伙，有15個單位，每個單位有1480至1500呎不等，而且都有一個大露台，屋內以30年代風格為主。今次由顧客服務主任Nadia帶主持阿正參觀一間有兩間套房一間書房、面積1480呎的單位，圖則四四正正，客飯廳、主人房和書房都可以通去長型的露台。不過屋內的廚房就又窄又細，如果對一些喜愛下廚的人來說，空間就未必足夠，這也是主持覺得這裏的一個缺點。

今次介紹的單位有1480呎。（《香港奇則》電視截圖）

單位以「老香港」做主題，有殖民地色彩裝飾，再加中國風家俬擺設，中西合壁的風格。客廳的家俬以深木色為主，感覺懷舊，像古老大宅。而主人房就比較西化，是全屋最有殖民地色彩的區域，木窗框和牆身有花線，搭配西式復古的床頭燈，置身裏面，像時光倒流一樣。另外，白色為主的浴室感覺高雅，入面裝有暖管的四門衣櫃，不怕廁所有濕氣。不過片段所見，始終是位於鬧市，窗外景觀看上去就不太開揚，但勝在交通方便，和近商場等。

單位有好多擺設，分分鐘是價值不菲的古董。（《香港奇則》電視截圖）

點擊下圖逐格睇︰

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全屋月租全包水電、上網，樓下洗衣房任用，有清潔員清潔，如果住客要求，連廁所也可每日清潔，不過唯一不包的就是不洗碗。雖然沒有健身室，不過就有天台花園，有BBQ設施可以帶朋友一起上去玩。最重要的價錢方面，一點也不「平民」，月租最少也要9萬元。阿正就覺得有點貴，「如果有9萬蚊租，我會租一啲比較郊外地方，成幢嗰啲。」大家又捨得花錢住這間古老大宅嗎？

這裏還有以「老上海」為主題的房間，點擊下圖睇睇！！

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