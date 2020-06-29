暑假檔期韓劇浪接浪　尹施允一人分飾兩角 VS NaNa懲治政界惡人

夏日炎炎，留在家中煲劇最爽快不過。七月全新韓劇題材廣泛，當中《Train》大玩韓劇最拿手的穿越題材、復仇喜劇《出師表》懲戒政治人物，還有集結實力派演員主演的《模範刑警》，將陸續登陸「黃Viu煲劇平台」。

《Train》：一人分飾兩角難度高

尹施允分飾重案組組長徐道源，以及代替父親贖罪的危險人物。

由尹施允、景收真主演的懸疑穿越劇《Train》，講述因連環殺人犯失去愛人的男人，為揭發死亡真相而穿越兩個世界，並在平行時空守護著伴侶的故事。《Train》結合韓劇最熱門的穿越和犯罪元素，為觀眾帶來緊湊燒腦的劇情，劇中演員更要挑戰一人分飾兩角，如男主角尹施允分飾重案組組長徐道源，以及代替父親贖罪的危險人物；景收真飾演感性的檢察官韓瑞京，在另一個時空卻是過於理性、不流露個人情緒的重案組刑警。《Train》將於7月11日起、逢星期六、日播出，並於當晚深夜在「黃Viu煲劇平台」上架。

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《出師表》：兩度合作朴成勳

Nana成功轉型為實力派女演員。

即將在7月1日首播的全新韓劇《出師表》，講述當選了年薪5000萬的1年合約制區議員具世拉（林珍兒飾）和被降職的精英事務官徐孔明（朴成勳飾），攜手懲治不良作風政治人物的痛快喜劇。

女團After School前成員NaNa近年積極朝戲劇發展，去年在《Justice》中演活了「炸彈檢察官」一角，成功轉型為實力派女演員。是次她在《出師表》再度攜手《Justice》班底、以及兩度合作男一朴成勳，二人將如何展現過人默契，引發觀眾關注。

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《模範刑警》：正義為本查真相

孫賢周飾演親切而老練的十八年資深刑警姜道昌。

原定在四月開播的刑偵韓劇《模範刑警》，日前終於定檔在7月首播，劇集以現實刑警世界為背景，老戲骨孫賢周飾演親切而老練的十八年資深刑警姜道昌，張勝祖則是繼承了巨額財產的精英刑警吳志赫，兩位警察雖然風格迥異，卻以正義為本、拒絕金錢與權力的誘惑，專注調查案件真相的人民公僕，該劇描述了「想要接近真相的人」和「想要隱藏真相的人」之間的故事。

《模範刑警》從去年11月起開始拍攝，歷時半年煞科，並採取了100%事前製作，提高了觀眾的期待。劇集將於7月6日起、每逢周一、二深夜登陸「黃Viu煲劇平台」。