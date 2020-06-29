【香港奇則】100萬豪裝596呎三房單位　主持大讚望落似800呎！

由李尚正、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《香港奇則》，最新一集介紹一個596呎的3房單位，特別之處是屋主有不少古董名畫收藏，一起看看設計師如何把新舊融合，看上去更比實際面積大！

原本的圖則。（《香港奇則》電視截圖）

單位原來非常四正，故改動不多。（《香港奇則》電視截圖）

今次介紹的單位596呎，原圖則非常四正，廚房近大門，而且飯廳寬闊，有對流窗。新設計作出幾個小改動，廚房改做開放式，又增加了儲物房在旁，放雪櫃、乾糧和電箱等雜物，那廚房就可以保持整潔，而其實把廚房變開放式也令單位更四正、地方更實用。另外，客廁變小了，騰出空間增設洗衣房，香港很少家庭有洗衣房，設計師Linda建議如果地方容許的話，盡量把洗衣間和廚房分開，改善衛生程度。主持妹頭大讚這個設計，因為一來開放式廚房放洗衣機不太好，二來不用把穿過的衣服亂放在客廳，集中在一個地方，非常衛生。除此之外，兒童房的門改在中間位置，可以偷更多位在對面放家俬。

單位看上去不止500多呎，房間也頗大。（《香港奇則》電視截圖）

而整個單位的另一個重點是把古董和名畫放在只有幾百呎的小單位，配合簡約的風格，以白色和灰色做主調。一望客廳就會見到一幅名畫，設計師用設計配合去遷就這幅畫，她用了黃色的家俬配襯，再用小擺設響應粉紅色，做了鮮明的對比。在飯廳，設計師用水泥牆配合清朝的家品，有一個嫁妝櫃和清代的馬鞍，跟整個廳的感覺出奇地配合。整間屋的裝修是近100萬，相對面積來說頗貴，設計師解釋單位有30年沒有改動過，而業主的對用料配搭要求高，所以選用歐洲的用料，此外，水電工程也要重頭做過。妹頭覺得價錢合理，而且單位看上去似有800呎，又多加了一個洗衣房，所以她認為價格可以接受。

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