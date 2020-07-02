雙層公寓｜木村花母親公開女兒對話　節目中發難是聽從製作組指使

木村花與母親木村響子。（Twitter）

日本知名戀愛實況節目《雙層公寓》，深受當地人喜愛，更造就不少熱話。在去年的《雙層公寓：東京2019-2020》，其中22歲日本摔角選手木村花最受外界關注，因為節目中木村花個性倔強，常和搭檔發生爭執，其中一集男室友小林，不慎將木村花珍貴如命的摔角戰袍洗到染色縮水，她為此大發雷霆，節目播出後，遭網民辱罵，其後疑不堪輿論壓力，5月23日選擇輕生結束生命，製作單位事後宣布無限期停播。當時同為節目中的室友林夢亦有在IG上載多張與木村花的合照並發文悼念。

木村花終年23歲。（IG：hanadayo0903）

木村花的母親木村響子最近接受《週刊文春》訪問，談到女兒自殺身亡，指控製作單位需要負很大責任。木村響子稱需要為女兒討回公道，因為《雙層公寓》一直被外界質疑很多劇情是造假，所以木村響子公開木村花手機裡的對話，證實木村花在節目中為摔角戰袍發脾氣的行為，是聽從節目人員的指使，更有節目工作人員慫恿要她對小林發難，只不過沒想到後續引發的網路批評這麼嚴重，她只能一人承受，無法向外界說出真相，木村響子：「我想要替小花恢復名譽。」

木村響子亦拿出女兒與好友對話的紀錄，指工作人員要求在節目中發脾氣，連自己心愛的比賽服被毀，還要承受這一切苦果。對於木村響子種種指控，電視台表示：「我們目前仍在進行驗證事實的作業，您所提出的疑問並非事實。」

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【雙層公寓】林夢IG悼念木村花：我再也看不到她的微笑

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