創造營2020│決賽後女團「硬糖少女303」出道　希林娜依·高奪C位

女團選秀節目《創造營2020》在4日舉辦總決賽，從晉級到15強的選手中，選出最高票的7人組成女團出道。最終投票結果公開，一直名列前茅的希林娜依·高奪下C位，加上趙粵、王藝瑾、陳卓璇、鄭乃馨（Nene）、劉些寧、張藝凡，將一起組成團體「硬糖少女303」出道。

《創造營2020》總決賽由何炅、宋茜主持，教練團黃子韜、鹿晗、毛不易見證，另外還邀到第一季學姐孟美岐、第二季學長周震南回來擔任特別嘉賓。總決賽以直播方式進行，最終宣布前7名為希林娜依·高、趙粵、王藝瑾、陳卓璇、鄭乃馨（Nene）、劉些寧、張藝凡，也擁有高人氣的徐藝洋、朱主愛（四葉草）、林君怡則遺憾只列在8到10名，未能成團。

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趙粵在參賽前就以女團SNH48出道，這回重新投入選秀，並以1.8億高票拿下第2名，在致詞時表現得特別鎮定，先是一一感謝所有教練，接著回顧自己在SNH48中慢慢提升排名的過程，鼓勵其他女孩「只要努力，一定能遇到開竅的瞬間」、「汗水是不會背叛自己的」。

希林娜依·高獲得2.5億高票，一聽到自己拿下C位，就震驚地捂住嘴巴，致詞時不斷落下眼淚，感性表示每年7月好像都有重大的事，2017年踏入演藝圈、2018年發行第1支單曲、2019年第1次帶媽媽遠行，2020年的這一天，「我成團了！」從一開始只有一個人，到現在有了6個團體夥伴，「我會繼續加油的，謝謝大家！」

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