許光漢現身《嚮往的生活》遭無視？　出鏡唔夠10分鐘要獨自玩狗

台灣男神許光漢因為演出《想見你》人氣爆漲，紅遍兩岸三地，因此近來他積極進軍內地，除了拍戲之外，還參加了真人騷節目《嚮往的生活》。不過，由於他在節目中與其他嘉賓都不熟絡，難以融入大家聊天的話題，只能在一旁尷尬陪笑，讓網友忍不住怒指節目安排不當，而節目組也作出回應。

許光漢與歐陽娜娜一起參加真人騷《嚮往的生活》，兩人還一起騎著機車出場，有重現《想見你》畫面的既視感。而歐陽娜娜一進門就與其他來賓老狼、鄭鈞等人熟悉的打招呼，但許光漢與大家都未熟，所以當大家傾偈時，許光漢雖然很努力想融入話題，但是始終搭唔到嘴，因此大多數時間都只能在旁邊尷尬傻笑。

許光漢初來步到，同樣來自台灣的歐陽娜娜未有幫助他融入嘉賓的圈子中。節目中他大部份時間只能獨自玩狗，出鏡唔夠10分鐘，令網友覺得勁慘情：

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網友感到許光漢在整個錄製過程表現得很不自在，還笑稱「像是去陌生親戚家的我」，一集裡面許光漢出現的畫面唔夠10分鐘，令網友覺得節目組安排不當：「好失敗的一次策畫啊，隔著屏幕我都感覺到了尷尬」、「感覺就是節目組沒有用心規劃，誰紅請誰」。

面對網友的指責，《嚮往的生活》節目組在官方微博上作出回應，「蘑菇屋歡迎每一位新老朋友是我們服務的宗旨，讓所有客人開開心心來，高高興興回是一件很小但很重要的事…」，最後則補上一句「沒來過蘑菇屋的某些大號朋友，請莫要帶節奏，小葵請您吃面了」，另一方面許光漢則在微博出Po表態：「喜歡蘑菇屋的簡單，也在忙碌的路上，得到一些喘息的空間，自在生活。」非常正面。

許光漢則在微博出Po表態：「喜歡蘑菇屋的簡單，也在忙碌的路上，得到一些喘息的空間，自在生活。」非常正面，似未受影響（微博＠許光漢）

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