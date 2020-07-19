【多圖】狂做運動搣甩包包面　譚嘉儀︰之前都覺得自己五官好肥

現年31歲的譚嘉儀（Kayee）近年在唱歌和拍劇方面都有不錯的發展，憑劇集《降魔的》裏面飾演「莉莉」一角得到關注。不過，就有不少網民指她的外表跟出道時有明顯分別，愈大愈靚女餘，更撞樣陳秀珠。

嘉儀指之前用美顏機專瘦下巴，以後會碌少一點。（Instagram@kayeepo）

嘉儀入行9年，機會愈來愈多，在剛播完的《降魔的2.0》和《殺手》都有頗重的戲份。2011年，她參加歌唱比賽《超級巨聲3》得到季軍後入行，當年入行時，她的包包面令人印象深刻，近年她的五官就愈來愈精緻，更經常被網民指撞樣年輕時的陳秀珠。嘉儀坦言︰「睇到呢啲新聞覺得好得意，之前都覺得自己五官好肥，真係成個包咁。」她指自己之前是Baby Fat，因為近兩年狂做運動，再加上勤做Facial，所以應該瘦了不少。

嘉儀參加《超級巨聲3》時，明顯有包包面。（網上圖片）

被問到有關「變臉」傳聞，嘉儀立刻否認整容，她直指應該是自己影相的濾鏡太重手，「影相用咗啲美顏App，一用就自動瘦咗，我冇為意，就咁Po上網。」而且她指自己也不會考慮整容，因為做運動或者做瘦面機已經可以瘦面。被問到覺得自己跟陳秀珠似不似，她說︰「睇睇吓都有啲似。」更笑言想找對方一齊影相，她覺得珠姐好靚，有人說她們似樣，她也感到開心！

網民指嘉儀撞樣陳秀珠（左）。（微博圖片@陳秀珠）

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