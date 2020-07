TVB「性感女神」陳婉衡(Alycia)早前公開認愛圈外男友,不過蜜運中的她依舊沒有冷待粉絲,照樣在IG派「福利」。今日她還找出了兩張穿着黑色比堅尼的沙灘照在IG上分享,不忙寫道:「Babe said I can post this. #HappySunday (寶貝話我可以分享呢兩張相)」網民亦都留言激讚陳婉衡(Alycia)的身材,說:「無得彈!」也有人說:「多謝你個Babe!」十分搞笑。