古天樂向電影界派$9,000援助金　麥包黃夏蕙極快收到支票表示感謝

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新冠肺炎疫情全球肆虐，香港電影業界幾乎停擺，開到的戲只是寥寥可數，早前「香港演藝人協會」和「香港電影工作者總會」發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，獲得香港10間電影公司支持，向基層電影工作者每人發放$9,000元援助金，在短短個多月內演藝人協會會長古天樂已籌得近3,900萬，由昨日（3日）開始陸續發放援助金，不少藝人已開post表示感謝！

古天樂早前宣布會為基層電影工作者每人發放$9,000。（葉志明　攝）

黃夏蕙收到$9,000後向古天樂示愛「我哋一齊愛死你！」（黃夏蕙Facebook）

目前麥長青、黃夏蕙、魏秋樺、徐寶鳳、劉錫賢、楊峰、林子博等人均已收到$9,000支票，黃夏蕙在Facebook寫下「寒天飲冷水，點滴在心頭！

一直俾人話「藝人無情」！呢句說話錯晒！我尋日同一班好姊妹（魏秋華和徐寶鳳）去香港演藝人協會，領取咗一筆抗疫基金，每人$9000 ，呢份心意，係用言語￼表達唔到，只可以喺內心深處感受到，呢一杯暖水嘅溫暖。古天樂，我哋一齊愛死你！」

麥長青收$9,000後表示感謝。（麥長青IG）

而麥長青都有在IG寫下「感謝 香港演藝人協會 為有需要的同業送上關懷和支援！」加上了「香港演藝人協會」和「同心抗疫」的hashtag。

楊峰都有post出跟黃夏蕙的合照，寫下「正所謂寒天飲雪水，戶口冇晒水！一直俾人話「戲子無情」！呢句說話錯晒！我尋日同一班藝人去香港演藝人協會，領取咗一筆抗疫基金，每人$9000 ，雖然唔算好多但呢份心意，係用言語表達唔到，呢份雪中送炭嘅溫暖。古天樂夠雷氣唔使講嘢我哋一齊撐你！」

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