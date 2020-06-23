古天樂向電影業界頒感謝狀　J.Arie見到會長狂笑︰我要攬呀

新冠肺炎疫情全球肆虐，香港電影業界幾乎停擺，香港演藝人協會會長古天樂與香港電影導演會前會長劉偉強號召下，發起了「香港電影工作者疫境支援計劃」，獲得香港10間電影公司支持，向基層電影工作者每人發放$9,000元援助金，不少藝人表示好快已經收到援助金，即日開post表示感謝！

古天樂向余安安以及一眾幕後功臣頒發感謝狀。（余安安IG）

昨晚（22日）古天樂跟劉偉強邀請一班幕後功臣出席飯聚，當中包括有余安安、「小肥」徐智勇、錢嘉樂和J.Arie雷深如，古天樂逐一為眾人送上感謝狀，之後余安安都有在個人Instagram上傳照片，並寫下「是個很開心的夜晚，感激所有義工在短時間完成工作。」

J.Arie笑到見牙唔見眼。（J.Arie IG）

另外，小肥和J.Arie都有在個人Instagram分享合照，從照片已經可以看到J.Arie有多興奮，笑到見牙唔見眼。「我冇估計過會喺佢，同埋全世界面前，突然控制唔到自己，喺度笑到痴咗。」更加上「回答我可不可以」的hashtag，非常搞笑。

因為6月13日是小肥的生日，大家準備好驚喜蛋糕為他補祝生日，從他上傳的照片和影片中見到佢完全冇預計到，非常感動和驚喜。此外，因為小肥跟古天樂的合照中，古天樂有搭小肥的膊頭，他寫下「正所謂，恨死J.ARIE！多謝古會長！多謝香港演藝人協會！#回答我可不可以#突發慶生。」J.Arie則留言回應︰「我要攬呀」配上喊喊emoji，就知道有幾「恨死J.ARIE！」

小肥寫下：「正所謂，恨死J.ARIE！」（小肥IG）

點擊睇更多現場畫面：