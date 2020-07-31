少女時代孝淵專訪︱爆成員聽新歌反應　與Loopy小娟合作好尷尬？

少女時代成員孝淵近日以「DJ HYO」的身份推出第4張單曲《DESSERT》，並邀請了Rapper Loopy和(G)I-DLE田小娟一同參與合作，為粉絲帶來相當新鮮的作品。近日孝淵亦抽空越洋接受《香港01》訪問，分享準備新歌的心情外，更特別練習廣東話，與久未見面的香港粉絲打招呼。

孝淵越洋接受《香港01》訪問，苦練廣東話與香港粉絲打招呼。

孝淵早前參與節目《GOOD GIRL：誰洗劫了電視台》，展示出與以往女團與別不同的一面，不少網民都她另眼相看。為了延續節目的氣勢，她坦言也想藉是次推出新歌《DESSERT》，再向粉絲展示新的一面，所以有了與Loopy和小娟兩位音樂天才合作的想法。被問到合作的感覺，孝淵表示雖然拍MV難免有些少尷尬，但同時卻因兩位而覺得特別放心，在氣氛非常好的情況下完成MV拍攝。

孝淵這次邀請Loopy和小娟合作，為粉絲帶來高水準的作品。（IG/@hyoyeon_x_x）

+ 15 + 14 + 13

少女時代成員力撐孝淵，可見成員間的感情非常好。（IG/@hyoyeon_x_x截圖）

一年間被問到孝淵最大的轉變，她開玩笑表示「大家也見到，我換了髮色！」。孝淵講到：「一年間好像有很多學習的時間，通過《GOOD GIRL》學會了很多，實力也似乎進步了，興趣亦變多了。」看來節目《GOOD GIRL》對孝淵來說特別有意義。請她選出當中一個最深刻的表演，她也花了一段時間才忍痛選出「WITCH」的舞台。孝淵推出新歌，相信粉絲都非常好奇少女時代的反應，她表示成員的反應都相當熱烈，讓她心情變得非常好。近日少女時代成員更接連與孝淵，一同在IG挑戰「dessertdancechallenge」，可見在各自崗位上努力但成員的感情依舊非常好。

孝淵早前參加《GOOD GIRL》，她自言實力似乎進步不少。（IG/@hyoyeon_x_x截圖）

按圖睇更多孝淵「DJ HYO」日常照：

+ 14 + 13 + 12

最後，孝淵更表示有說話想對香港粉絲說，大家必定要收看影片！