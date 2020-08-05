池昌旭秘密拍攝被職員擺上網　慘變《屍殺列車》場面被鬧懶理疫情

韓國男演員池昌旭主演的劇集《便利店新星》於今個星期六播出大結局，在劇中飾演暖男店長的他再度人氣急升俘虜萬千女粉絲的心。日前他在便利店拍攝時引起數百名粉絲到場圍觀人氣爆燈，卻因為號召力實在驚人，遭批評在嚴峻疫情下未有保持社交距離帶來錯誤示範。

池昌旭在《便利店新星》中飾演暖男便利商店店長。（《便利店新星》劇照）

便利店GS25於周一（3日）在Instagram公布池昌旭在首爾延世大學附近的分店做一日店長，引起數百名粉絲逼爆街頭，疫情下就算與旁人身貼身都要一睹巨星風采，十足電影《屍殺列車》一樣，而池昌旭亦親民與粉絲合照和簽名留念場面，不過事件卻迅速在韓國引起巨大爭議，認為在現今疫情底下不應公然搞活動，增加人傳人的風險。

現場十足電影《屍殺列車》一樣。（網上圖片）

池昌旭亦有親民與粉絲拍照留念，不過全程都有戴口罩（Instagram：@sujunng_e）

事實上，池昌旭只是在便利店參與秘密拍攝行程，卻因為GS25職員擺烏龍錯誤宣傳成公開活動而捱轟。池昌旭的所屬公司亦有真誠道歉：「池昌旭是在便利店內進行拍攝，但是錯誤地被公布為特別活動，對於導致大批人群聚集，公司為未能妥善處理而道歉。」

池昌旭本來只是在便利店參與秘密拍攝。（Instagram：@gs25_official）

至於GS25便利店亦有在Instagram發文向公眾致歉：「在拍攝過程中因工作人員的失誤，在相關地點進行拍攝的內容被上傳上社交網站，導致就像池昌旭演員在便利店做一日店長的活動一樣，抱歉引起了大家的誤會。」

（Instagram：@gs25_official）

《便利店新星》將於今個星期大結局。（《便利店新星》劇照）

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