與山下智久密會17歲少女黑歷史一大堆　涉兩男一女共處一室

現年35歲的日本男星山下智久日前被爆與一名17歲未成年模特兒飲酒兼在酒店開房引起巨大爭議。該名少女「愛子」隨即被起底，除了她的零P圖照片在網上瘋傳之外，大量黑歷史亦被網民陸續爆出，如今再在網上流傳一條疑似是愛子過去與男人開房時拍攝的影片，以及她在朋友拍攝的影片中自豪表示自己跟山下智久上過床，再度引起一片轟動。

山下智久被爆與一名17歲未成年模特兒飲酒兼在酒店開房引起巨大爭議。（Instagram：@tomo.y9）

愛子大量黑歷史被網民陸續爆出。（Instagram：@aikoo__desu）

有網民指出，愛子外表清純可愛，實質上私生活相當淫亂，愛煙愛酒亦愛與男人開房。在網上流傳的疑似開房影片中所見，愛子躺在梳化上閉眼，一名男子拿着煙放在她的嘴巴情況，只見她馬上睜開眼睛熟練地吸起煙來，之後嬌羞地露出笑容。除了該名遞煙的男子，亦有另一名拿着相機拍攝的男子，因此網民推斷愛子當時正與兩個男人共處一室。

愛子熟練地吸起煙來。（Twitter：@XPXDMAQ1CdLId04）

自與山下智久開房事件爆出之後，女主角愛子一直神隱多日，昨日（9日）她現身於好友的影片中，好友一邊說：「愛子愛子愛子愛子，這位就是成為話題的女主角！」愛子則相當風騷笑着對鏡頭說：「我和P睡了呢！（寝てたんだ！）」遭網民怒轟不但對未成年開房飲酒一事毫無反省，而且更用此事來炫耀，再度引起網民不滿。

愛子相當風騷炫耀自己曾與山下智久上床。（Twitter：@mofuchan_tego）

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