《新倚天屠龍記》陳鈺琪再演古裝劇　《鏡雙城》扮劍聖傳人飄仙氣

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內地電視劇《鏡雙城》改編自奇幻文學作家-滄月的名著《鏡》系列，故事述說神秘仙境雲荒的傳奇人物與故事，除了電視劇改編，目前已有動畫作品，也即將改編電影，是一部膾炙人口的作品；在多次傳聞之後終於確定由《古劍奇譚》李易峰、《月上重火》陳鈺琪領銜主演，還有《三千鴉殺》鄭業成、《陳情令》劉海寬、《失蹤人口》劉暢等人氣小生參演，卡司亮眼讓觀眾十分期待！

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《鏡雙城》劇情簡介

傳說中神之右手創造了雲荒世界，而破壞神與創造神的交替，雲荒幾國的浮沉；熱情開朗的苗族少女那笙（楊志雯飾）為躲避亂世，找尋理想仙境「雲荒」，意外被蘇摩（李易峰飾）所救、進入雲荒，然而雲荒卻不是仙境，更多的是光怪陸離、驚心動魄的故事與人物，並交雜了海國、滄流、空桑三個國家糾纏了千年的仇恨…..

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