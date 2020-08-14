【矚目配角】樊亦敏因長期病被迫放棄愛情：睇醫生睇到無時間拍拖

感情世界是複雜的，因為一個「愛」字，兩個人可以走在一起直到老死，而又有些人因為一個「愛」字而選擇分開。樊亦敏說話很快，如果不仔細聽的話，很容易聽漏，但是話語之中夾集很多人生道理。與她談起戀愛經驗，大抵可以形容是：苦澀之中夾雜着無奈。她說：「唔係我唔愛佢，而係我生唔到仔，所以選擇離開。」

樊亦敏在《愛．回家之開心速遞》中飾演大龍生龍敢威的三太「白天娥」。（電視截圖）

後生時的樊亦敏已經十分有氣質。（網上圖片）

為何昔日女神的樊亦敏依然單身?

與資歷較深的同事談起樊亦敏，無不讚她是昔日女神，最後更有人說：「如果要形容嘅話，佢靚嘅程度就係而家岑麗香個Level！」喔，懂了！其實有點年齡的讀者，都會記得她做過陽光檸檬茶第一代「陽光妹」又是選1991年香港小姐成為最上鏡小姐，套用現在的叫法就是「仙氣女神，純過蒸餾水」，所以，當日訪問談到感情生活時，記者劈頭第一句就問：「以前妳都好靚吖，點解而家仲單身嘅？」

無綫劇集《殺手》，樊亦敏飾演「紅姐」一角也令她廣受歡迎。（《殺手》截圖）

自言因病無奈結束多段戀情

她似乎被記者突如其來的提問嚇親，停了半秒，然而嘆了一口氣，就說出了自己因頑疾而錯失愛情的事：「坦白講我都有鍾意人嘅，你好鍾意佢，但係你會覺得（自己）畀唔到嘢佢。我所有時間就係去咗睇醫生，如果同我喺埋一齊，你嘅時間除咗會見到我發脾氣之外（就乜都冇）。因為我真係好辛苦，要成日陪去醫院，一時就要去睇哮喘，食完藥又要去睇腸胃科。我成個生活就係睇病，我唔係唔想同你喺埋一齊，我唔係唔鍾意你，但係你同個咁樣嘅人喺埋一齊做咩呢？」

訪問當日正是《殺手》的宣傳活動的日子，還記得樊亦敏表示，願意載着記者由將軍澳電視城駕車半小時到荃灣的訪問場地，足見她的豪爽又不拘小節性格。（梁碧玲攝）

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因病狂甩頭髮：每次都要喺個頭度打200幾針

其實不少有行內人都知道，樊亦敏自參選前就已經有免疫系統上的問題，不單止影響日常生活，就連拍拖都有影響。問到這個病，她就如數家珍一般跟記者詳細解釋，原來免疫系統會攻擊身體內好的細胞，以致會大量甩頭髮，還會有哮喘問題，出埠隨身都要戴着一大盒急救藥物，以前還會隨身帶備兩部霧化呼吸機以供不時之需，經常出入急症室等等。說：「以前要喺個頭度啪針，醫生為咗我專登買咗三支槍，但係打壞咗兩支，因為每次起碼要喺個頭度打200幾針，一次打足幾個鐘...」治療佔據了她生活所以時間，不止工作上，就連戀愛時間都要犧牲。

初入行時，樊亦敏已不時有嚴重甩頭髮的問題，可惜因為當時風氣較保守，電視城內沒有太多人知道，以致當時產生了不少誤會。（網上圖片）

因為愛他，所以分手

「好多次㗎啦，算啦，你走吧啦。拍拖係有嘅，每一次都認真，但係當你認真嘅時候，你又畀到啲咩人哋呢？」當時記者說問：「可能有人唔介意呢？」她語調突破變慢，似是若有所思，說：「我唔知道，但係錯失嘅嘢令我覺得健康嘅可貴，同埋自己都咁唔舒服，可以對方都應該會好唔舒服。」原來一個「愛」字，除了「擁有」外，還包含了「放手」兩個字。

字裡行間感覺到樊亦敏談了不系次戀愛，但每次都無奈地要選擇分手。（梁碧玲攝）

不過，比起受免疫系統問題的困擾，其實不孕才是間接令她選擇不婚的原因。她說：「唔係話冇，（對身體）唔係咁好，好難囉。如果我冇呢個問題，其實（以我性格）都好難，再加上天生出嚟（有呢個病）就自己諗諗啦。我好細個嘅時候已經問過醫生，佢話：『就算妳做人工受孕都好，你做咗都唔一定會成功。』可想而知係幾咁難。」

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樊亦敏的」愛」其實十分偉大。因為愛他，所以不讓對方辛苦，而默默選擇分手。（梁碧玲攝）

因不孕而選擇退出：冇咗我，佢都可以有第二個，一樣會幸福

記者心中不禁想到：「現實往往就係鍾意捉弄人。」她也說：「唔知點解，拍親拖唔係九代單傳，就係屋企得佢一粒仔。」所以她會想到，萬一結婚後，「生仔」的重擔就將會落在她身上，而她又是不孕。粗俗一點說，在那個年代，不孕的女性就如一件殘次品。記者又問她：「或者有人唔介意冇小朋友呢？」她想了一想，又再給出一個似足韓劇女主角的答案。

未曾經歷過，其實很難去理解樊亦敏的愛情世界。（梁碧玲攝）

她說：「人係好現實㗎，我唔想去到嗰個Moment，就係生唔出嘅時候，成屋人望住你...你明唔明？我又唔想另一半難做，咁點吖？我覺得，天下間個個女人都一樣，可能係唔鍾意我，你都會鍾意另一個。尤其係男人，（指着記者說）你係男人都知。呢個好愛，但係嗰個都OK，（冇咗我）一樣都會幸福㗎嘛。我都唔係好緊要㗎啫，得啦，咁我走啦。我會選擇分手，但係我唔會擺明同佢講，會自己行咗去。」

參選1991年香港小姐，樊亦敏奪得了「最上鏡小姐」，那一年由郭藹明獲得冠軍、周嘉玲獲得亞軍和蔡少芬獲得季軍。你話樊亦敏冇人追，都冇人信啦。

甘心做感情中的壞人：唔通同佢講不如我哋試吓啦？點試啫？

記者驚訝地問：「唔會對佢好唔公平？」她笑了兩聲：「哈哈，你當我唔係一個好人囉，我呢個人好瀟灑，唔使同佢講咁多嘢，你明唔明？唔通同佢講不如我哋試吓啦？點試啫？醫生都講咗唔得，唔係一個講，而係兩個。」

欣然接受自己：呢樣嘢係生命嘅軌跡

因為疾病而錯失愛情，因為不孕而選擇不婚，是不是代表要怨天尤人？又未必，相反地其實樊亦敏已經看透了。她說：「我好欣然接受，呢樣嘢係生命嘅軌跡，每個人都會有起跌，即係我哋（學道嘅人）叫『成住敗空』，有開心一定有唔開心嘅時候，就好似影子咁係對立，有寂寞一定有唔寂寞，呢樣嘢就係靠你自己點樣去理解。」直到現在，記者還不是很明白什麼叫做「因為愛所以放手」的道理，或許要像樊亦敏一樣，經歷過才能夠領略吧。

講起感情事，不得不問樊亦敏和何寶生的一段情。不過她就不願多說：「佢而家身份比較特別，因為佢係一個出家人。我比較唔會去講佢嘅嘢，因為佢喺世間上嘅任務唔同咗，係一個出咗世（凡塵）嘅人。當然佢係一個好人啦。」（網上圖片）

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