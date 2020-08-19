【乘風破浪的姐姐】第二季人選流出？　名單驚現香港殿堂級花旦

時下內地眾多綜藝節目中，湖南衛視推出的《乘風破浪的姐姐》就最受歡迎，輕鬆擊敗其他綜藝，在口碑﹑收視﹑話題上均遙遙領先。而節目播出亦接近尾聲就快到總決賽，但近日網上就盛傳《姐姐》亦即將籌備第二季，還公開了擬邀的姐姐名單，當中還不乏許多大明星，陣容比起第一季還要強，引起不少討論。

《乘風破浪的姐姐》是時下最受歡迎的綜藝節目。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

有留意《姐姐》節目的觀眾都知道，張雨綺﹑伊能靜﹑鄭希怡等人，因為該節目而人氣急升，為她們演藝事業帶來更好的效益。而傳出第二季的擬邀名單中，不少姐姐都曾參加過多次的綜藝節目錄影，特別是湖南衛視推出的綜藝，就好似蔡少芬﹑謝娜﹑ 張歆藝﹑宋茜﹑楊冪等，她們的出現令不少網友非常期望。除了她們之外還有葉璇﹑劉心悠﹑白百合﹑徐懷鈺﹑張栢芝等人，陣容可以話超強。

第二季傳出的名單陣容好強。（張栢芝微博圖片﹑楊冪微博圖片﹑葉璇微博圖片﹑《妻子的浪漫旅行》微博圖片）

而這份名單中還很詳細例明姐姐們的優勢，就好似大S（徐熙媛）﹑袁泉﹑張栢芝﹑張歆藝等是vocal，宋茜﹑蔡少芬等就是dance，記錄了她們是專輯歌手﹑出過單曲﹑參加過比賽等的履歷表。對於第二季如此強勁陣容名單，網友就猜測絕對不會全部請到，直言如楊冪根本不缺乏資源，難參加此類綜藝。另外，謝娜亦不會參加，事關她曾經拒絕過節目組的邀請：「有收到過邀請，但是娜娜子已經solo出道了好久了，而且一直在快樂的道上呢。」

當網上對第二季節目愈傳愈烈之時，內地有媒體就向湖南衛視《姐姐》節目組查詢，該節目的工作人員就指出第二季還未有規劃，不存在所謂的擬邀名單。雖然真相已經大白，不過就此可見《姐姐》的熱度還未有退散。另外，有一些姐姐不在名單內，就好似江疏影她就樂於參加節目，曾在訪問中講道：「我覺得嘗試一下挺好的，雖然我會覺得自己會給自己很大的壓力吧。對於演員來說就是可以去嘗試。」希望如有下一季能看見她吧！

江疏影想嘗試參加此類節目。（江疏影微博圖片）