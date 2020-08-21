台灣鄉土劇突變三級片？黃少祺肉緊舌戰韓瑜　都唔夠呢場裸戲衝擊

近期大熱劇集相當多，繼陸劇《以家人之名》後，《天之蕉子》續集，接檔《炮仔聲》台灣戲劇《天之驕女》自開播以來也是話題不斷，除了連體姐妹花林萱瑜、曾智希的後續發展引發網上熱烈討論外，男主角黃少祺與女主角褪衣鴛鴦浴、濕吻的大尺度情慾演出，更是讓影迷看得臉紅心跳！

黃少祺韓瑜連場情慾戲份逐格睇▼▼▼

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49歲台灣男演員黃少祺，2000年因出演《飛龍在天》中飛虎一角知名度大漲，不僅後續戲約作品不斷，還成靠著演技成功在台灣戲劇圈佔有一席之地！除了演技深受影迷喜愛外，他181公分高挑身高、俊俏臉蛋搭配上凹凸有致的肌肉線條，以及結實隆起的完美肌群，整體外貌可是一點也不輸時下鮮肉演員啊！以下搜出了他的日常凍齡秘方，一起來看看他到底是如何養成這般傲人肌肌呢？

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一、健身好處多！早起運動一小時再開工～

黃少祺曾透露自己起初接觸健身是為了瘦身，但後來密集投入健身後發現，不僅體態線條完美，就連精神也跟著變好，所以長達十年的時間，他都堅持工作前一個半小時運動，最常做的就是跑步，若還有時間就會進行400下仰臥起坐鍛鍊腹肌，這般毅力實在讓人敬佩！

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二、變換健身項目，增添新鮮感！

健身一段時間後，因制式化的運動項目，長期做下來難免會感到無趣，所以適時地變換運動項目，可以讓健身之路走得更長久！黃少祺除了靠跑步、健身房重訓外，他也喜歡進行戰繩訓練，這項運動近幾年相當火紅，繩子長度越長阻力越大，甩的力量就要更多，且這項運動能訓練到的部位相當多，除了手臂以外，臀部、腿部、腹部都能鍛鍊到，不論男生女生進行都非常適合！

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三、曬太陽養成古銅肌～還能長肌肉！

除了上述健身技巧以外，黃少祺也非常喜歡曬太陽，雖然他曝曬的目的是想曬出古銅色肌膚，但養成曬太陽的習慣，可是能增加體內維生素D生成，不僅能維護骨骼健康，還能維持肌肉功能以及肌肉強度，所以想要練出完美線條的你，可以定期曬太陽約5～30分鐘，對你的肌肉線條相當有益！

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