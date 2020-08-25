【二十不惑】高海寧有份演出的內地劇集《三十而已》已於10/8播映完畢，在觀眾討論結局有否爛尾的同時，同一間製作公司出品的姊妹劇《二十不惑》亦引起熱話。

內地劇集《三十而已》同一間製作公司出品的姊妹劇《二十不惑》引起熱話。(《二十不惑》劇照）

不同年齡段的女生，自有不同的煩惱要面對。《三十而已》說的是30+女生在愛情、婚姻、生活上所面臨的殘酷現實；而《二十不惑》則勾劃20+女生在職場、愛情等多方面的縮影。

告別學生身份 成社會新鮮人尋找自我

《二十不惑》講述性格迥異的4位主角從學生身份畢業，工作面試挫折的過渡期，至初入職場對自身未來、感情各方面的迷惘。在跌跌撞撞之中尋找自己想要的生活，不但令社會新鮮人感到共鳴，更吸引到歷經成長，在社會闖盪了一段時間的女性勾起逝去的青春。

《二十不惑》由4位新生代演員演出：卜冠今、關曉彤、李庚希、董思怡＝＝＞

職場潛規則一：語助詞增加親切感

常說職場上爾虞我詐，新鮮人進入新公司還得小心踏中同事的地雷。《二十不惑》劇中主角卻琢磨了一些職場潛規則，希望拉近與同事們的距離，以及讓別人產生好印象；其中，要拿捏好說話的語氣，例如在話句中加入「啊、呢、哈、噻，喲」等語助詞，正中冷靜與熱情之間，能增加親切感也不會過份做作。

《二十不惑》劇中主角琢磨了一些職場潛規則，其中一項為「口紅稱謂法」。(《二十不惑》劇照）

職場潛規則二：「姐」不可以亂叫

職場「長幼有序」也是非常重要。內地流行對年長或比較高級的領導人員用上「姐」的稱呼。劇中，段家寶（董思怡飾）成功獲公司取錄，卻在上班後在稱呼上遭遇各種問題，面對明顯是高齡的主管叫「姐」被拒絕，而對於僅比自己年紀略大的前輩，卻因沒稱呼「姐」而被指沒禮貌，對此情況她感到極疑惑，逐向閨密姜小果（卜冠今飾）訴苦。

最後得出一套「口紅稱謂法」，指叫不叫「姐」這稱呼能從那人的唇膏顏色反映出來：

塗紅調、姨媽調的叫姐，塗粉調、豆沙調的不叫姐，厚塗的叫姐，薄塗的不叫姐，不塗的就叫哥。 《二十不惑》

《二十不惑》中提及，「塗紅調、姨媽調的叫姐，塗粉調、豆沙調的不叫姐，厚塗的叫姐，薄塗的不叫姐，不塗的就叫哥。」(《二十不惑》劇照）

塗上唇膏的女性感覺更具工作能力？

美國波士頓大學曾進行調查，先找來25位年齡在20至50歲之間的女性，分別以素顏、淡色唇膏、紅色唇膏拍下3張造型照，然後邀請約268人參與，將其分成兩組，一組於限時內觀看照片後說出對照片中的女性有何感覺；而另一組則沒有限時。調查卻發現，無論有否限時，都較多參與者認為塗上唇膏的女性比裸唇的女性感覺更具勝任工作的能力。

《二十不惑》所說的「口紅稱謂法」可套於所有人身上嗎？(《二十不惑》劇照）

選擇紅色唇膏與自信，抑或年齡有關？

女性化上紅唇，或想營造年輕感，但也有可能是一種與自信有關的表現。美國彩妝品牌CoverGirl曾就女性化妝與生活習慣進行調查，發現有塗唇膏習慣的女性與沒塗唇膏的女性相比，其自信心愈大，尤其是每週有4天都塗唇膏的女性多在工作中擔任更高的職位；而紅調唇膏更具創造力和膽識。

而據美國《紐約郵報》報導，前DKNY公關、《leave your mark》時尚書籍作者Aliza Licht曾向460名來自各行各業的女性進行調查，指有78.8%的女性認為化上紅色唇膏可使其看起來更自信，而91.2%的女性均認為紅色唇膏完全適合於上班妝容之中。



外媒allure報導，美國葛底斯堡學院亦曾進行一項研究，研究人員Richard Russell指出隨年齡的增長，嘴唇和眉毛等臉部特徵色素都會減淡，而周圍的皮膚則會變得更紅，造成反差。當年長的女性塗上紅色唇膏時，便可模仿出更年輕的效果。所以年紀稍長女性偏愛紅調唇膏，其實不無道理。

更多《二十不惑》劇照＝＝＞

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《二十不惑》所說的「口紅稱謂法」未必能套於所有人身上，畢竟女性的妝容多以自己喜好為主；與其琢磨職場潛規則，倒不如認真做好自己的本份。

【二十不惑】劇中金句，完美解構生活；大陸職場有5字，堪稱「職場潤滑劑」？＝＝＞（延伸閱讀）

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（資料來源：allure, 《紐約郵報》, Shape, Little Things ）