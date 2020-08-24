鄭爽直播帶貨發火趕走主持捱轟　親上知乎霸氣回應：就是看不順眼

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內地女星鄭爽21日接受直播平台的邀請參加「帶貨直播」，她原先與2名直播主一起販售商品，但過程中，她似乎因為不滿流程，直接在直播中大發脾氣、制止主持人說話更要求他離開。鄭爽發火後掀起不少爭議，她本人也做出回應，更表示：「我就是看不順眼直說的人。」

鄭爽在21日的直播中，直言不想要直播成為一件有壓力的事情，也受不了這樣的銷售行為，不滿地表示：「你3個小時一直在講商品、商品，我真的會覺得很反感，真的覺得很反感，真的反感、真的反感，我就是真的忍不住地反感！」她強調自己不光是公眾人物，同時也是一個消費者，「不管你們怎麼認為，我不舒服，我也不接受這樣的銷售行為。」

鄭爽直播發脾氣後掀起不少爭議，對此，有網友在知乎問答中詢問：「如何評價鄭爽說這是我的直播間，我有我自己的直播風格？」鄭爽本人回應表示該句話的意思是因為必須接受社會的進程，要去做，但是不想一開始就順應這種節奏，「所以想做一個讓自己關注的主播。」她更直言：「我就是看不順眼直說的人。」

面對批評，事後鄭爽在知乎上親自回應（知乎截圖）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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