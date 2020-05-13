魔性直播金句「Oh My God 買它買它」　李佳琦申請註冊聲音商標

被稱為「口紅一哥」的內地直播「帶貨」網紅李佳琦風格浮誇，常常在直播中使用誇張表情和台詞，而被他推薦過的唇膏則會瞬間斷貨。他有名的口頭禪「Oh My God 買它買它」也成為金句，引起直播主模仿潮，甚至成為其他店家用來招徠顧客的手段。 李佳琦所屬公司日前遞交了「Oh My God 買它買它」聲音商標的註冊，相關消息迅速竄上微博熱搜榜首，引發網民熱烈討論。有網民對聲音商標感到疑惑，但也有人指出，註冊聲音商標可以避免濫用，也避免消費者受到誤導。

據內地企業數據平台天眼查數據顯示，4月7日，上海妝佳電子商務有限公司申請註冊聲音商標「oh my god，買它買它！」，商標國際分類為「35-廣告銷售」，目前狀態為等待審查。商標申請案詳情顯示，該件聲音商標加以知名網絡主播李佳琦人聲，念出「oh my god，買它買它買它！」，語速較快，奔放有力，極具情緒調動性，聲音具有極強的個人風格和辨識度。

▼ 圖輯｜李佳琦直播「帶貨」走紅

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對於申請註冊聲音商標，李佳琦方面回應稱，此舉是保護性註冊。據悉，李佳琦為上述申請商標公司的股東，持股49%，至於李佳琦所屬的美腕（上海）網絡科技有限公司則持股51%。

關於聲音商標註冊，有網民感到疑惑，但也有網民指出，聲音是可以用來註冊商標，只要說明商標的使用方式，提交符合要求的聲音樣本即可，註冊成功後，若他人對這個聲音商標作商業用途，需要得到授權。還有網民表示，用李佳琦聲音賣假貨的人太多，「註冊了也好，別到時候被騙了還賴上佳琦」。

▼ 李佳琦直播風格浮誇，「Oh My God買它買它」是他的金句

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律師：沒有保護性註冊概念

對此，有內地律師表示，從未聽說保護性註冊的概念，所有商標註冊都是為了獲得保護。不過有防禦性註冊，是為了阻止別人註冊而註冊，自己未來可能使用，也可能不使用。李佳琦註冊聲音商標不是合法與否的問題，而是看聲音商標是否有顯著性。只要審批部門判斷有顯著性，就可以註冊。

根據內地《聲音商標形式和實質審查標準（試行）》，一般情況下，聲音商標需經長期使用才能取得顯著特徵，商標局可以發出審查意見書，要求申請人提交使用證據，並就商標通過使用獲得顯著特徵進行說明。

（澎湃新聞）