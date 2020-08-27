鄭雙雙首度回應介入陳煒婚變傳聞　重返幕前喜獲邀重唱蔡健雅名曲

台灣政大金旋獎獨唱冠軍、「超級偶像」踢館魔王，歌手鄭雙雙在相隔6年之後，不僅於今年初完成終身大事，更受邀互聯網唱片公司「音樂霸」，在《經典華語翻唱Project》中重新演繹偶像蔡健雅的歌曲《別找我麻煩》，並於七夕情人節前夕交出新作，如同歌詞章寫般，似擺脫烏雲重見陽光。

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自從2014年集資發行完《NIGHT》黑膠EP後，鄭雙雙忽然消聲匿跡，轉而投身幕後。今年由於「音樂霸」推出《經典華語翻唱Project》，想以不一樣的編曲邀請適合的歌手來新唱，覺得鄭雙雙聲線非常適合演唱《別找我麻煩》，於是透過她的製作人好友曾維梃出面邀請，她收到邀請時非常開心，這些年和維梃也在幕後一起合作，默契很好，尤其當年發行黑膠EP時，兩人還一起集資，對於這次單曲的演唱邀約，鄭雙雙說：「很感謝音樂霸的邀請，蔡健雅是我非常喜歡的偶像，重新演繹她的作品，對自己來說別具意義，希望能唱出新生命，讓現代人聽見不同風格的經典音樂。」

她過往曾被指介入香港女藝人陳煒與台灣商人顏志行婚姻，鄭雙雙也首度表白：「當時跟對方就只是朋友關係。」還說每次聽到這些新聞往事，她試著學會以生命哲理正向思考「相信這是生命最好的安排」。

今年1月她如願完成終身大事，鄭雙雙表示先生是圈外人，從事設計工作，兩人是因為朋友聚會相識，開始約會相處才發現個性和興趣都很契合，談到兩人的相處之，她說：「我的個性就是大剌剌那種Man，他的個性就比較心細那種Details，兩人個性剛好互補，彼此學習，對生活方式都有美好的追求，更是彼此身心靈的Soul Mate。」

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