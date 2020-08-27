楊丞琳摸肚公佈一件事？　嘆太思念李榮浩老公電話中搞笑安慰

楊丞琳將在11月展開「LIKE A STAR」出道20周年巡演，早前在記者會微露美背被讚苗條，她透露實行168間歇性斷食方式5個月，體重從52降到45.7公斤，但離目標還有1.2公斤的距離。隨後她突然說要宣佈一件事情，主動指着肚皮說「這邊沒事」，笑說：「有事才有事吧，又見不到（老公）！」

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她和李榮浩被疫情影響已超過五個月沒碰面，日前是浪漫七夕，但夫婦鮮少過節，唯獨重視生日，楊丞琳說：「不過昨晚（24日）有嚇一跳，他傳訊息說七夕快樂，突然得到這樣的祝福會很溫暖。」而她認為可能得等到明年才可以團圓，恰巧下個月是結婚周年紀念日，打算如何慶祝？她聞言驚呼不記得，「我比較Care專輯宣傳進度表。」

其實她口中的大事是指新專輯，由李榮浩製作、填詞的演唱會主題曲「像是一顆星星」是新歌其一，她誇老公的成品很好，真實呈現她的心路歷程。她的新作預計9月陸續釋出，在視覺、曲風有亮點，「不可能讓大家視覺、聽覺疲乏，不是用回憶殺來留住大家的心，就像戀愛一樣，不能永遠一成不變。」

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倒是長期分隔兩地，她曾因太思念老公講電話講到掉淚，李榮浩回覆「沒事我還活着」搞笑安慰，提及感情維繫方式，楊丞琳認為除了基本的信任感之外，雙方也得具備成熟心智，且都是不閒的人，她解釋：「就算工作不忙也要會安排私人時間，彼此的心靠不靠近也很重要。」

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