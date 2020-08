賀軍翔係台灣偶像劇天王。(IG:@ho_mike)

賀軍翔2017年一口氣公布晉升為人夫、人父,與圈外女友陳怡玟並誕下囡囡美寶。8月25日係七夕情人節,賀軍翔再次嚇大家一驚,曬出一家四口合照宣布再做爸爸:「爸比的第二個前世情人!welcome to the world」

賀軍翔8月25日七夕情人節罕有曬出全家福,宣佈細女出世。(IG:@ho_mike)

由惜日嘅台灣偶像劇一哥,到婚後做個稱職丈夫同爸爸,工作以外經常親自湊女。呢日再次做爸爸難掩興奮心情:「爸比的第二個前世情人!welcome to the world~~ daddy’s second princess!」仲以HASHTAG形容細女係「爸爸的第二位小公主」、「美寶尊稱她寶姊」、「獅子座寶姐」經理人透露,賀軍翔老婆21號到醫院待產,母女平安,剛好手上劇集《天巡者》已煞科,暫時會休息陪太太同兩個女。

賀軍翔大女美寶抱住妹妹「寶姊」。(IG:@ho_mike)