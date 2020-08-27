黃心美見9歲愛犬遭姨甥女踢　拍片稱好搞笑：堅係犯賤！

黃心美（Scarlett）的二妹黃心慧自從於今年1月誕下女兒豆豆之後，榮升姨媽的Scarlett經常都接姨甥女去家中照顧，在Instagram分享BB照片變身「曬B狂魔」，因此有不少人曾誤會她是Scarlett的女兒。Scarlett本身家中養了四隻摩天使，過去經常在鏡頭前對牠們又攬又錫，不過近期卻在豆豆的洗版式照片攻陷下「失寵」，更成為了姨甥女的欺負對象。

黃心美家中養了四隻摩天使，包括11歲的Bacon、9歲的Muffin和7歲的Mayo和Benedict。 （Instagram：@scarlett328）

黃心美將姨甥女豆豆視如己出。（Instagram：@scarlett328）

黃心穎亦很愛錫豆豆。（Instagram：@jacquelinebwong）

Scarlett在Instagram上載限時動態分享湊B日常，見到影片中的豆豆在梳化上不斷用腳踢Scarlett 9歲的愛犬Muffin，最終Muffin逃離豆豆「魔掌」，望向Scarlett的鏡頭求救，不過依然難逃被豆豆扯狗尾和狗毛的命運，擺出無奈的樣子。目睹一切的Scarlett覺得愛犬任由姨甥女魚肉都零反抗好得意，表示「Muffin係超犯賤㗎！」、「堅係犯賤㗎！」、「Muffin犯賤嘅底可以話係根深蒂固！」。

豆豆不斷用腳踢Muffin，但黃心美不為所動，更笑Muffin犯賤。（Instagram：@scarlett328）

Muffin可憐地望着黃心美「求救」。（Instagram：@scarlett328）

Muffin被豆豆扯狗尾。（Instagram：@scarlett328）

毛都不放過！（Instagram：@scarlett328）

不過有不少網民表示睇到眼火爆，覺得Scarlett作為狗主不但沒有理會狗狗的感受，更可能會助長豆豆暴力對待小動物的行為。若然大人有自小好好引導小朋友如何正確愛護小動物，小朋友和寵物都一樣可以和平共處，打成一片！

大人有自小好好引導小朋友如何正確愛護小動物，小朋友和寵物都一樣可以和平共處，打成一片！（Instagram：@scarlett328）

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