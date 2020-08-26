大埔白石角多名人紅星聚居　王祖藍豪擲過億買2800呎頂層最豪爽

大埔豪宅林立，不單景觀好兼且私隱度夠高，因此成為不少圈中名人的置業集中地。除了比華利山別墅零舍搶手之外，位於白石角的天賦海灣亦受到不少名人捧場，包括陳小春、應采兒、王祖藍、李亞男、胡杏兒、林曉峰、康子妮、黃婉曼及黎瑞恩都是該屋苑的住客。

天賦海灣受到不少名人捧場。（天賦海灣網頁圖片）

天賦海灣位於吐露港沿岸，分成天賦海灣第一期、溋玥、海鑽及逸瓏灣一共四期，而當中以逸瓏灣為該大型屋苑的豪華住宅，擁有開揚吐露港海景，而且住宅範圍亦用更高級的裝修，亦設有一個名為逸瓏坊的五萬呎地庫商場，超市、酒樓、咖啡店及便利店等應有盡有。

第四期的逸瓏灣眺望吐露港開揚海景，特別深受藝人買家歡迎。（網上圖片）

陳小春早於2011年以約2,900萬元買入天賦海灣第一期的高層四房單位戶，老婆應采兒亦以700多萬元入市逸瓏灣II的一個細單位，陳小春再於2015年以7,026.94萬元買入逸瓏灣II第8座另一個高層3,788呎相連單位，一共4廳8房，呎價要18,551元。

陳小春和應采兒一家住在逸瓏灣一個3000呎單位。（微博）

陳小春於2015年以7,026.94萬元買入逸瓏灣II第8座一個高層3,788呎相連AB單位。（網上圖片）

王祖藍於2015年以1.1428億元買入逸瓏灣II頂層的特色戶，單位實用面積2,809呎，再加上超大平台，呎價高達40,684元，當時成交價及呎價均創屋苑新高。他再於2016年用3,706.9萬買入同屋苑另一個低層連花園單位，單位面積1,696呎，花園足足有928方呎，呎價21,857元。

王祖藍在香港和中國內地都有物業。（微博@李亞男LL）

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