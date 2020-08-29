Paris Jackson真正母親是她？　傳Michael Jackson邀這好友凍卵…

已故流行樂之王Michael Jackson（米高積遜）的女兒Paris Jackson，現在已經22歲，也出落得成熟豔麗，是各大時尚與娛樂活動寵兒。隨着她長大成人，她的身世也成為八卦刊物追查的焦點，《New Idea》驚曝Paris近來認真想做DNA測試，因為懷疑教母「玉婆」伊麗莎白泰萊（Elizabeth Taylor）是她真正的母親，而據雜誌報道，積遜一家人並不感到奇怪。

Paris Jackson今天已是亭亭玉立的美女：

+ 10 + 10 + 10

眾所周知，Michael Jackson與伊麗莎白泰萊生前是非常要好的朋友，童星出身、在荷里活紅足30年的「玉婆」，曾經是Michael Jackson的偶像，Michael對她相當崇拜，因此積極和她結交。《New Idea》就指Michael Jackson不光是和玉婆成為好友就心滿意足，還曾經求她凍卵，所以Paris極有可能因而誕生，積遜家族的成員看到她現在的樣子，也覺得與玉婆頗為神似，甚至比玉婆與女兒之間的外表相像度更高。

可是專門打臉八卦的網站，嘲諷《New Idea》不敢把話說死、擺明就是胡說八道，因伊麗莎白泰萊在Paris出生時已60歲，到底該多早之前凍卵才生得出小孩？況且Paris的長相到底是像伊麗莎白泰萊多一些，還是比較像Paris Jackson的前妻Debbie Rowe？所有人都可以有自己的論斷，亦沒有強烈證據顯示Paris不是Debbie的骨肉。

【相關圖輯】名人刺青｜ PARIS JACKSON．刺青紀念已故父親MICHAEL JACKSON

+ 7 + 7 + 7

【相關圖輯】「最美星二代」IG勢力排行榜 邱淑貞女兒沈月仙氣爆燈吸14萬粉絲

+ 15 + 15 + 15

延伸閱讀

「黑豹」癌逝 邊化療邊拍片敬業惹哭網友

狂賺5.5億「皮諾丘的奇幻旅程」激Netflix搶商機

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】