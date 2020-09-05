【乘風破浪的姐姐】節目高開低走負評滿滿　三大因素造成功虧一簣

湖南衛視今年打造的綜藝節目《乘風破浪的姐姐》大受歡迎，邀請中港台30位女明星PK 爭奪7席位組女團出道，節目一開播即輕鬆撼贏全線內地綜藝。還令電視台的股價直線上升，廣告收入更超過億元人民幣，是湖南衛視今年最賺錢的節目。

節目播出後好評如潮，但經過幾期的公演之後似乎後繼無力，被網友吐嘈愈來愈難看。雖然如此，但大家對節目還抱着一個期待的心態，可是成團夜的節目內容則加速了大家心死，最終對節目失望給予負評，其實離不開以下幾個因素。

《乘風破浪的姐姐》為湖南衛視增加了許多收益。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

比賽假唱失「真」

同樣是選秀節目，《姐姐》之所以引起關注受歡迎，在於她們早已成名，大家則想看看她們有沒有更多的可能性，以及聚在一起會產生甚麼化學作用，畢竟三個女人一個墟，更何況是30個女人。果然第一期節目播出就已經超吸睛，30 位姐姐一見面就互相問候，當中是真情還是假意都好，起碼讓人覺得像在看一場「宮鬥劇」般非常精彩。

而比賽規則更規定30 位姐姐們要自備戰衣同才藝表演，過程中不准彩排不准假唱，在選秀節目中是極少罕見的。因此30位姐姐以最真的姿態展現人前，無論表演是好還是壞，大家一樣讚不絕口。就好比萬茜選擇自彈自唱，竟然一連彈錯兩次大失水準，但觀眾反而沒有指責，還覺得這樣才真實不造作。

萬茜雖然彈錯，但夠真實。（《乘風破浪的姐姐》）

觀眾就是喜歡看姐姐們夠真的一面，但沒想到之後的公演，姐姐組團PK 竟然清一色假唱，頓時失去了真實的元素。雖然完美地保證了節目的效果，但卻失去真實性，不禁令人覺得只淪為一場只看舞蹈﹑服裝﹑化妝的比賽而已，那豈不是同過去的選秀節目毫無區別？

姐姐之後都是假唱，不夠真實。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

賽規複雜五時花六時變

其二，節目的賽規不公平同太過複雜，姐姐的去留決定都取決於現場的500 位觀眾投票。按觀眾的個人喜愛度而分出姐姐的排名高低，對此不少人質疑是小圈子投票，會對某一些有實力但是輸在人氣的姐姐非常不公，提出應該要採用網絡投票決定，讓更多的觀眾參與才是。

節目賽規好複雜。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

另外，節目組的賽規複雜又五時花六時變，明明是選女團但到中間公演場次還要玩個人戰積分賽，根據積分賽的高低取決換人準則，就連姐姐都多次聽不明白，更何況是觀眾。除此之外，成團名單的賽規更令人難以理解，出道的7個名額要經過4個方式而決定，包括總決賽公演現場觀眾喜愛度的投票獲得一個名額﹑全網觀眾喜愛度獲得三個成團名額﹑據過往五場公演全網觀眾喜愛度獲得兩個成團名額﹑全網個人喜愛度累計總分，獲得一個名額。沒有一開始訂立成團規則，讓觀眾難以捉摸。

比賽規則令人難以捉摸。（綜藝每日精選微博圖片）

節目違背宗旨

當初大家衝着收看《姐姐》是因為節目宗旨追求女性自我，提倡30+的女性無懼年齡挑戰亦可以創造很多的可能性。節目主打要推出不一樣的女團，可是在比賽期間節目評審之一杜華，在選人的評分標準上竟按着傳統的女團準則選人，注重外型﹑身材需要看起來整齊劃一的漂亮女團。

而她這個準則就被人感覺就是違背了節目宗旨，根本就是主流向發展，會增加30+姐姐更多的不自信。如此一來，如何令30 +姐姐活出自我﹑活出勇敢呢？正因如此，引起許多女性網友的不滿，紛紛指責她的言論，就好似「她舉手投足欠罵」﹑「理解錯節目初衷」等，如果根據她的標準同一般女團有何區別呢？

杜華的發言令觀眾好反感。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）

另外，成團夜的焦點模糊不定，竟然邀請了多位男明星助陣演出，而不是將主力集中在一班姐姐身上，畢竟這個節目姐姐才是主角，如此一來就有喧賓奪主的意味。其中在男嘉賓中出現陳赫，更令網友反感，因為過去他標籤為「出軌渣男」，而節目強調女性力量，邀請這類嘉賓則似有同節目背道而馳的意味。

而且成團夜姐姐甚少有表演環節，反而是嘉賓們接二連三進行表演，而且節目中還增加多個頒獎環節，整個成團夜似變成一個演唱會，還進行了三個小時才宣布成團名單，節奏過慢﹑定位不足﹑焦點模糊最終令節目負評如潮，簡直就是功虧一簣。

事實上，節目的宗旨定位是不錯的，可惜自第一期之後就似乎變了質，難道是電視台收益增加多了，就隨便制作？

陳赫的出現令網友反感。（《乘風破浪的姐姐》微博圖片）