《偶運會》因疫情關係決定改賽制　11位偶像帶狗狗出賽鬥萌鬥合拍

韓國年度盛事《偶像運動會》每年都雲集過百名當紅偶像，參與跑步、跨欄、跳高、射箭、保齡球、體操等等的運動項目，規模猶如小型奧運會一樣。不過，基於疫情嚴峻的關係，連東京奧運都因此決定延期，《偶像運動會》亦決定改名做《偶像汪汪選手權大賽》兼改賽制用寵物狗代替偶像出賽。早前更在網上流傳9對參與拍攝的偶像和他們的寵物狗，引起網民熱烈討論。

《偶像運動會》每年都雲集過百名當紅偶像，參與跑步、跨欄、跳高、射箭、保齡球、體操等等的運動項目。（MBC）

《偶像運動會》亦決定改名做《偶像汪汪選手權大賽》兼改賽制用寵物狗代替偶像出賽。（MBC）

據節目組透露，一共有11對偶像和狗狗參與拍攝，從訓練開始到個性教養等經已秘密練兵兩個月，預計於今個月投入競賽拍攝。雖然節目組仍然保持神秘未公開參賽名單，不過近日網上已經流傳一份參與《偶像汪汪選手權大賽》的名單，包括前X1成員兼UP10TION金宇碩與松鼠狗Ddadda、GOT7榮宰與魔天使Coco女神、MAMAMOO玟星與3隻哥基大發、幸運及健康中其中一隻、宇宙少女秀彬與愛犬Lucky、(G)I-DLE舒華與貴婦狗Haku、Lovelyz智秀與魔天使宇宙、Golden Child宰鉉與比熊Bonggu、Golden Child普閔與貴婦狗Joy，以及前Wonder Girls宥斌與柴犬Kongbin。

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