小鬼逝世｜女粉絲曾因抑鬱病發企圖輕生　幸獲黃鴻升勉勵走過難關

台灣男星小鬼（黃鴻升）上周三（16日）因主動脈剝離致血管阻塞在家中離世，終年36歲，他的家人、好友及粉絲現在依然活在一片悲痛之中。他生前人緣極佳，多次被身邊人大讚為人善良、對家人孝順、對朋友有義氣，更獲吳宗憲大讚是「演藝圈中難得一見的零負評藝人」。除此之外，小鬼亦毫無明星架子，和粉絲們打成一片關係良好，他一名認識超過15年的女粉絲昨日（19日）在社交網站發文，透露當自己險些因抑鬱症而想不開自殺時獲偶像開解，才能一直活到現在。

女粉絲悲傷表示自己已遵守承諾會繼續活下去，但如今偶像卻突然離世令她不能接受。（女粉絲Instagram圖片）

這名粉絲發文寫道：「我憂鬱症發作差一點殺自已，身上的怪物太可怕了，結果鬼哥你擔心我怕我這樣做。」她公開小鬼當時知道自己想尋死時在Instagram私訊自己的對話：「搞什麼？有什麼事需要這樣想？不要鬧了，自殺是不會解決事情的，你把你媽媽的電話給我，你已經是大人了，要學會處理自己的情緒，有什麼事都可以說，不能往不好的地方想！」如今偶像不幸離世，她坦言實在不能接受：「你要我活下去，我就活下去了，現在呢！我要你活下去，你到底在哪裡.......」

小鬼在這名女粉絲尋死時拉她一把。（Instagram圖片）

該名女粉絲眼中的小鬼非常善良。（女粉絲Instagram圖片）

小鬼亦會對女粉絲為自己影的照片點讚，為她打打氣。（女粉絲Instagram圖片）

她亦表示小鬼改變了自己很多，現時變得更勇敢走出自己的舒適圈，亦追隨小鬼的腳步畫畫：「哥哥，要不是你讓我勇氣點畫出來，雖然我以前是畫畫的人，但自己的病情失去興趣了，後來我參與哥哥生日會，我看其他粉絲都會畫畫，我一直猶疑畫什麼，想到你跟我說什麼我就畫出來。」

這名女粉絲患上抑鬱症後再沒有畫過畫，在小鬼鼓勵下再重拾興趣。（女粉絲Instagram圖片）

小鬼鼓勵這名女粉絲再拿起畫筆畫畫。（女粉絲Instagram圖片）

小鬼熱愛畫畫，過去曾出過個人畫集及舉辦畫展。（Instagram：@aes_alien）

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