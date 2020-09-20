小鬼逝世｜《綜藝玩很大》播3分鐘紀念片段　48字手寫信惹哭觀眾

台灣男星小鬼（黃鴻升）上周三（16日）因主動脈剝離致血管阻塞在家中離世，終年36歲，他生前的一眾演藝界好友忍痛與他作最後道別。小鬼在綜藝《綜藝玩很大》中拼盡全力付出所有贏盡掌聲，在他離世的噩耗傳出後，節目組決定如期播出他生前最後錄製的集數，昨晚（19日）播出小鬼、吳宗憲、KID以及六位嘉賓於上月11日在苗栗所錄製的一集，不少粉絲強忍悲傷守着電視機前，只為再見到小鬼充滿鬥志又活力滿瀉的一面。

節目組決定如期播出小鬼生前最後錄製的集數。（《綜藝玩很大》影片截圖）

坤達昨晚在Instagram上載與好兄弟小鬼當天錄影的照片。（Instagram：@hsieh_kunda）

節目組在節目開始前，加插長達3分鐘小鬼過去在《綜藝玩很大》裏的經典片段，影片中的小鬼總是露出一臉笑容、哈哈大笑的樣子，令觀眾不禁看到心酸。在紀念片頭的最後，更有紅隊為小鬼寫的親筆信：「我們最愛的鬼，自己開錄了一關隱藏任務，只是現在，好像還找不到復活寶箱，OK～你想玩，今天我們就笑着陪你玩下去！」卻令觀眾未正式看節目已經淚滿盈眶，崩潰大哭。

節目組在節目開始前，加插長達3分鐘小鬼過去在《綜藝玩很大》裏的經典片段。（《綜藝玩很大》影片截圖）

影片中的小鬼總是露出一臉笑容、哈哈大笑的樣子。（《綜藝玩很大》影片截圖）

在紀念片頭的最後，更有紅隊為小鬼寫的親筆信。（《綜藝玩很大》影片截圖）

不少觀眾看到這集《綜藝玩很大》中依舊活力滿分的小鬼，紛紛留言表示依然難以相信他已離開的事實：「第一次既想看《玩很大》卻又不敢看」、「明明內容滿好笑但還是笑不太出來」、「心情實在太複雜了」、「剛被小鬼逗笑馬上接著哭」、「小鬼愈笑得開心我就愈哭得傷心」、「很感謝你為我們帶來這麼多笑聲！」，對小鬼表達強烈的不捨之情。

吳宗憲坦言自己和KID之後難以再繼續拍《綜藝玩很大》。（Instagram：@jacky_wu60）

至於《綜藝玩很大》究竟能否再繼續，吳宗憲今日（20日）面對傳媒訪問時坦言目前小鬼錄製了但還未播出的尚餘4集，不過自己和KID之後都可能難以再繼續拍：「我和KID都真的錄不下去了。」

點擊觀看《綜藝玩很大》中的小鬼紀念片段：