李璧琦宣布離巢　效力無綫12年極感觸：值得用一生來回味

現年42歲的李璧琦（Becky）自2008年起效力無綫，12年間主持過不少明珠台英文節目及參演過多部劇集，不過自從上年她與現職跨國企業的圈外男友蘇銘熙（Adrian）結婚後曾表示打算積極造人回復自由身，原來她早於上月已離開TVB。今日（21日）她在社交網站發文正式宣布離巢，感性留言：「12年匆匆...驀然回首...只能感激沿途每一位，沒有當天的您，就沒有今日的我。」

李璧琦當時在TVB的第一份工是拍攝明珠台的《Dolce Vita》。（Instagram：@becky_lee_811）

李璧琦在文中感謝每一位與她合作過的人，包括高層樂易玲、曾勵珍及余詠珊，還憶述當時在TVB的第一份工是拍攝明珠台的《Dolce Vita》，面對住一稿兩語令她相當不知所措：「NG咗係冇得再整過，個腦真係幾時都咁口不對心，就這樣訓練出轉數、專注、準確性、口齒，最終多了一技傍身！」

李璧琦坦言拍劇經歷了不少磨練，不過卻因此成長。（Instagram：@becky_lee_811）

她過去曾參演過劇集《誰家灶頭》、《忠奸人》、《巨輪》、《律政強人》等人氣劇集，不過最改變她一生的就是參加了《星夢傳奇》：「以為是最絕望的時候，竟然是圓我音樂夢的起點，使能夠做到一個跟管弦樂團合作的個人演唱會，並從此能繼續發展成為歌手、出碟、巡迴⋯」

李璧琦分享與已故六叔邵逸夫和六嬸方逸華的合照。（Instagram：@becky_lee_811）

李璧琦還一併上載多年來工作的點滴，以及與已故六叔邵逸夫和六嬸方逸華的合照：「離開前執拾儲物櫃，關上門的一刻，好像是把過去的珍貴回憶好好保存? 都值得用一生來回味每一點每一滴，用努力來報答你們的恩惠，珍惜曾經有緣相聚，今日我們各奔前程，所以忽然感觸起來，心只願每一位跟我擦身而過的你平安健康幸福快樂！God bless u all！ #B琦歌手 #B琦主持 #B琦電視」。

雖然李璧琦已經離開TVB，不過觀眾依然能在無綫見到她的身影，皆因她將在今晚首播的《C9特工》中登場，飾演一名與黎諾懿及高海寧共事的特工Kelly。除此之外，李璧琦還有演出未播映的《七公主》，該劇將成為她在無綫的最後一部劇集。

李璧琦IG全文：

（1/3）12年匆匆⋯ 驀然回首⋯ 只能感激沿途每一位⋯ 沒有當天的您，就沒有今日的我⋯

感謝永遠雍容的 #方姐 於一個我要「一腳踢」做司儀、唱歌、製作兼策劃的春茗中留意到我，當時只是casual chat了幾句，竟然後來會給予我這個素人⋯ 一個機會⋯ 從此人生不再一樣⋯ 雖然之後只能碰上她兩次，說話都只能有幾句空間，每每我都只懂表達無盡感恩⋯ 在心中永遠懷念⋯

感謝 #樂小姐 #珍姐 #珊姐 循循善誘教導我如何改善，給與機會鼓勵我一邊做一邊學，並一直支持我在音樂上發展、在服侍上投入⋯ 當然不勝感激可敬可佩的監製導演們，不辭勞苦的幕後功臣們⋯ 你們的耐心和付出，會永遠刻在我的心板上⋯

在起跑線由零開始的我，從 “完全唔認識” 到 ”好似知知地” 實在是既攪笑又驚險⋯

有幸第一份工為 #明珠台 #DolceVita，誰知原來是一稿兩語，要主持nicam之餘仲要拆散內容拍，之餘仲要枱面食物只有兩件，NG咗係無得再整過⋯ 個腦真係幾時都咁口不對心⋯😅 就這樣訓練出轉數、專注、準確性、口齒⋯ 最終多了一技傍身！

有幸到意大利拍人生第一個 #旅遊特輯，誰知第一天人落機行李未到，狼狽又可笑⋯ 初段多數放飯為歐洲中餐喎，”authentic” 到我哋兩個女仔sneak out meal, 連乾凍三文治都唔放過囉⋯😅 就這樣享受了一天睡幾小時，天天搬酒店的行程，留下了最深刻最enjoy最美最值得回味的節目！

有幸參演處境劇 #誰家灶頭 及後挑戰立體角色包括 #忠奸人 #巨輪 #律政強人 等，從沒想過 ”打人/俾人打” 痛唔痛唔重要，最緊要有情緒層次、淚水乾了無法再流原來是這麼挫敗、強顏歡笑原來會面部抽筋停唔到唔連戲、06-30仲要記律師對白原來係外星人絕技⋯😅 就這樣累積學習，漸漸了解人生深一點，明白旁人多一點，同理心亦增長了一點⋯

有幸參加 #星夢傳奇 過程險象環生、驚心動魄⋯😅 以為是最絕望的時候，竟然是圓我音樂夢的起點，使能夠做到一個跟管弦樂團合作的個人演唱會，並從此能繼續發展成為歌手、出碟、巡迴⋯

女生最愛有機會盛裝出場，原來著住六吋高踭鞋+晚裝好優雅咁行完室外紅地氈，身後一關門就會立刻赤腳手執拖尾狂奔100米返廠門口，立即著返鞋吸啖氣，好從容咁接shot行入去若無其事，其實腳板底已經黑晒囉⋯😅 就這樣練得一身好武功及蓋世平衡力，睇得又捱得！

#有笑有淚有散聚 ⋯ 離開前執拾儲物櫃，關上門的一刻，好像是把過去的珍貴回憶好好保存⋯ 都值得用一生來回味每一點每一滴，用努力來報答你們的恩惠⋯ 珍惜曾經有緣相聚，今日我們各奔前程⋯ 所以忽然感觸起來⋯ 心只願每一位跟我擦身而過的你平安健康幸福快樂！

God bless u all！