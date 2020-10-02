雞排妹：我沒朋友！自爆有男藝人拒絕同台　前男友跪求退出娛樂圈

雞排妹日前接受節目《我是救星》陳雅琳專訪，她自認抗壓性很高，對外界的評論毫不在乎，她說自己在演藝圈沒朋友、也不會與他人同台，因為其他藝人只會覺得「反正新聞只會寫雞排妹，不需要去浪費時間跟她站在同一個舞台上」，並自爆有次原本活動公司安排沈玉琳與她同台，但對方一聽到是她就拒絕了。

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現年27歲的雞排妹目前單身，18歲時母親癌逝，但因自己跟父親感情不佳，加上父親又把她交給父親的元配託管，她不願過這樣的生活，毅然決然離家出走。陳雅琳追問：「才18歲就離家出走，當時沒有被拐被騙的經驗嗎？」雞排妹笑說：「沒有，因為我人生出現了重要的貴人，是大我16歲的初戀男友，他一直守護著我。」

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但當時她的寫真集照片佔遍媒體版面，也嚇到了男友，央求她退出演藝圈，並說大學學費、生活費都由他負責，並且向她求婚，但當時的她才剛滿19歲，認為世界很大，值得去探索，因此並沒有答應求婚，但至今回想起來，仍覺得那段戀情是她人生最美好的一年。

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出道8年，多次傳出台灣民進黨和時代力量找她參選議員，雖然沒點頭答應，但她並不排斥從政，陳雅琳追問：「如果過了30歲還未婚，會考慮參選嗎？」她說，如果過了30歲還能受到外界支持，她會認真考慮從政，屆時就會把自我通通放進果汁機裡絞爛，才能全心全意去奉獻，不過自己最期待的還是能結婚生子。

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