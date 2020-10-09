蘇玉華潘燦良突決定簽紙結婚　透露受同性戀友人離世影響：太震撼

蘇玉華與著名舞台劇及電視演員潘燦良於今年5月份入紙登記註冊結婚，結束24年愛情長跑，踏入人生新階段。今日她出席由「卵巢健康行動」主辦的「蘇玉華籲社會大眾關注卵巢癌」新聞發布會時，坦言婚後生活沒有多大改變：「大家都係好自然咁存在，稱呼係冇改變，我相信我哋仍然都會快快樂樂咁生活落去。」

蘇玉華坦言疫情正好碰上自己的休息期，所以疫情對她沒有太大影響。（資料圖片）

蘇玉華表示，對她來說，結婚一直以來都只是一個形式，當雙方關係都保持着一個穩定又舒適的情況底下，實在沒必要簽紙。她解釋：「我哋隨時都會見，又係終身伴侶，簽紙只係一個形式。」但為什麼要選擇在疫情橫行中的「亂世」結婚呢？她笑言：「因為有時間囉！搵啲細藝做吓，既然有時間，又的起心肝，又覺得應該做，咪做囉！」

蘇玉華出席由「卵巢健康行動」主辦的「蘇玉華籲社會大眾關注卵巢癌」新聞發布會。（林迅景攝）

二人合演舞台劇《親親麗南》，愛意澎湃卻不露骨。（Project Roundabout@Facebook）

不過其中一個最大的原因，其實是因為她的一個朋友離世。這位朋友是一位男同性戀者，離世當天她到了醫院後，警察正在替他落口供，之後朋友的同性伴侶見到她就擁抱着她哭了起來。蘇玉華說：「佢當時喺我耳仔邊講嘅說話就係： 『我邊個都唔係！我唔可以幫佢做任何嘢，我唔可以幫佢簽任何嘢，我咩都唔係！』我當時個人震晒，太真實，太震撼。」似足電影橋段！

潘燦良之前接受訪問時，直言「見蘇玉華如見陽光」。（資料圖片）

正因為這件事，令她驚覺到，如果將來與先生其中一位，發生意外時會怎樣呢？「如果我唔可以幫佢簽紙，或者佢又唔可以幫我做任何嘢，咁點算呢？我覺得係一個最大嘅遺憾，我而家諗起都毛管戙。」她更說：「我哋不嬲都唔信奉嗰張紙，但係如果由另一個角度睇，所以我哋就結婚。」

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