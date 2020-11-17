被湯洛雯踢爆蜜運中？　丁子朗支吾以對與林宣妤緋聞

現年23歲的藝人丁子朗參選《2016年度香港先生選舉》得亞軍後加入無綫，憑小鮮肉的外表迅速吸引不少女粉絲，不過日前他跟湯洛雯（靚湯）齊齊出席活動時，竟被靚湯踢爆有女友？

丁子朗和靚湯一同出席活動。（資料圖片）

丁子朗跟靚湯一同接受傳媒訪問，原來丁子朗一向視靚湯為女神，被女方取笑：「你做乜示愛呀？」之後丁子朗講到作為女神的粉絲，只希望她幸福，但豈料靚湯突然爆料︰「你不是也有女友嗎？」被問到女友是不是跟他傳過緋聞的林宣妤，他支吾以對，稱他們只是好朋友，其後突然向靚湯求救，靚湯似有所指的說︰「我直認㗎！你都直認啦！」非常搞笑。靚湯指丁子朗表示林宣妤在港時，兩人會約食飯，是正常朋友的交往。而林宣妤在今年5月結束了經理人合約後決定離開無綫電視返回馬來西亞發展，被問到對方飛回馬來西亞，丁子朗會否掛念她，他直言可以視像通話。

今年6月二人傳緋聞。（IG@丁子朗）

其實在今年6月時丁子朗和林宣妤傳出緋聞，疑似在IG貼相傳情，但後來丁子朗在接受傳媒訪問時為事件解畫，指這是林宣妤越洋送給他的手畫生日卡，他指純粹是朋友的關係，女方經常會送自己的畫作給朋友，而「Till we fly again.」是國泰的campaign，他借用這句是代表希望可以再次起飛，親身向林宣妤說謝謝。

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丁子朗（IG@丁子朗）