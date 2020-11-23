64歲阿姨為28歲丈夫整容靚住過結婚周年　嫲孫戀卻被狠批只是想紅

即時娛樂
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正所謂愛情無分年齡，就算相差數十載，如果兩人確實相愛都一樣會受到大家的祝福。在越南有一位64歲的女子，雖然外表不及年輕女子光鮮亮麗，不過卻仍得到28歲小鮮肉的歡心，結婚後育有一女仍然愛得甜蜜，令一眾不看好兩人愛情的網民大跌眼鏡。

越南一名64歲的女子因為和28歲小鮮肉結婚而成名。（Facebook：Thu Sao & Triệu Hoa Cương）

據馬來西亞傳媒報道，現年64歲的秋俏曾經歷過婚姻失敗，育有一個女兒。直到遇上年輕36載的華剛，他不但不介意自己的年齡，更義無反顧決定照顧自己一生一世，兩人於3年前決定結婚成為夫妻。

秋俏雖然外表不及年輕女子光鮮亮麗，不過卻仍得到年輕36載的丈夫歡心。（Facebook：Thu Sao & Triệu Hoa Cương）

另外，秋俏為了能外表看起來與丈夫更般配，多次進行整容手術，包括去皺紋、豐唇、紋眉、牙齒美白項目等等，共花費2.16億越南盾（約72000港元），比以前年輕了不少。她整容後分享和老公結婚3周年的紀念照，站在一同合影的女兒旁邊，簡直猶如親姐姐一樣。

秋俏為了能外表看起來與丈夫更般配，多次進行整容手術。（Facebook：Thu Sao & Triệu Hoa Cương）

秋俏不經不覺已經和老公結婚3周年，整容後的她站在一同合影的女兒旁邊，簡直猶如親姐姐一樣。（Facebook：Thu Sao & Triệu Hoa Cương）

然而，這對嫲孫戀卻在網上引起激烈討論，雖然有人大讚真愛必勝，卻依然有不少批評指兩人高調放閃只是為了想紅，甚至質疑兩人當初宣布懷孕消息只是假懷孕，不過清者自清，秋俏在Facebook發文表示外人的批評聲音無法影響自己和老公的好感情：「3年來，我們夫婦遭遇太多質疑，甚至攻擊，但我們依然堅守在一起，向人們證明我們真摯的愛情，一轉眼3年過去了，我們是這麼的幸福，未來也將繼續幸福下去。」

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