想想辦法吧！爸爸｜黃貫中告白搞喊朱茵 ：求求你一家再也不分開

內地真人騷節目《想想辦法吧！爸爸》開播，其中黃貫中同女兒黃鶯這一對最受網友關注。而在最新播出的集數中，朱茵終於現身會合老公同女兒，搞到黃貫中非常開心並在台上公開向老婆深情告白，搞到朱茵眼濕濕畫面非常幸福。

黃貫中帶同女兒黃鶯去錄節目。（凱藝國際微博圖片）

事關在節目中黃貫中將近有24日的時間單獨照顧女兒黃鶯，而朱茵只能遙距監察他們的一舉一動。不過在最新一集中節目組就搞搞新意，在某一間酒店中安排媽媽們會和親人，當朱茵出現時老公黃貫中非常開心，同女兒一起衝上前迎接還來個親吻，畫面非常甜蜜。

黃貫中展現強勁臂彎雙手抱起老婆同女兒。（影片截圖）

黃貫中Man爆展現出強勁的臂彎雙手抱起朱茵同黃鶯，還開心地大叫：「兩個都不準走，你們都不能離開我。」一家三口好幸福。隨後他在台上公開向朱茵深情告白：「不管甚麼理由在將來不要再這樣了，求求你好不好，沒有你在她身旁分享她的成長，我覺得我們這個家庭缺了一大塊，一家人再也不要分開好不好。我以後可以把她照顧得更好，你放心把她交給我，沒事的。」搞到朱茵感動到落淚，二人隨即雙雙熱吻，令到不少網友好感動被他們的幸福所感染。

黃貫中深情告白朱茵。（影片截圖）

朱茵感動到喊。（影片截圖）