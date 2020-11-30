2020年Netflix最受歡迎美劇結果意外　《后翼棄兵》竟只排第三？

新型冠狀肺炎肆虐全球，不少民眾都選擇留在家中避疫，加上疫情對電影業及娛樂消遣行業大受影響，人人留在家中煲劇度日，變相令影視串流平台等需求急增。作為串流平台巨頭，Netflix日前就公布了2020年度最多人收看的原創節目，上榜的除了劇集，還有真人Show，當中的人氣節目大家又睇過邊幾套呢？

第10位：《盲婚試愛》（Love Is Blind）

配對真人騷《盲婚試愛》（Love is Blind）獲得3000萬觀看次數，節目節目邀請了30位單身男女，最特別的是首次大膽挑戰在不見面的情況下尋找結婚對象，訂婚後才能看見對方的廬山真面目。尋找真愛固然重要，但節目的焦點卻落在參賽者爭仔的情節。

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第9位：《不熔有失》（Floor Is Lava）

遊戲節目《不熔有失》於今年6月上架，獲得3700萬觀看次數。節目源於童年家傳戶曉的遊戲，每集都會有不同主題的房間，參賽隊伍就需要跟時間競賽，跨過各種障礙同時避免跌落劇組特製的「熔岩」，最高分的隊伍就能夠袋走一萬美元（約7.7萬港元）獎金。不過最吸引觀眾的並不是誰能成為大贏家，而是參賽者反應交足戲成節目亮點。

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第8位：《魔鬼神探》（Lucifer）第5季

《魔鬼神探》集合了劇迷最愛的懸疑、警匪、靈異鬼怪元素，最特別就是以聖經中的人物擔任劇中主角來增添新鮮感。今年推出的第5季獲得3800萬觀看次數，其實劇集播出至今已儲落大批粉絲，更撼低不少大熱作品，成為Netflix最多人收看的歐美劇集。

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第7位：《太空部隊》（Space Force）

這套原創劇由Steve Carell主演，主要講述美國成立第六軍種「太空部隊」，指派對科學一無所知的馬克將軍統領科學家完成登月任務，由第一集開始已經笑料百出。由於劇情輕鬆搞笑，一上架就便入香港點播排行榜10大，而觀看次數亦達4000萬。

第6位：《雨傘學院》（The Umbrella Academy）第二季

另類超英劇《雨傘學院》第二季於今年7月回歸，劇情不像首季般拖泥帶水，劇迷大讚導演能夠以獨特的冷調幽默，來探討超級英雄在世界末日中的價值。加上劇情相當刺激緊湊，在爛番茄奪得93%的高分，並獲得4300萬的觀看次數。

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