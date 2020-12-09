Netflix 2020年全球30套至高點播率影劇！18禁電影破格大拋離？

今年因為疫情關係大家出不了國，只好宅在家看電影、追影集，截至 9 月全世界付費用戶已高達 1.95 億，除了影音串流成為趨勢之外，Netflix 也不斷推出各種多元內容，好劇一部接著一部完全停不下來！2020 年已經到了尾聲，排名網站「flixPatrol」這次特別列出了全球各地的 Netflix 排行，其中美劇、韓劇不負眾望佔了絕大多數，在迎接 2021 年之前，先來回顧一下今年到底都有什麼神劇，你心目中的第一有沒有上榜？ 文：GQ Taiwan／Amber Chan, Maggie Chiang

從這次的排名可以發現電影部分不管是台灣還是全球，第一名都由有著波蘭版《格雷》的情慾電影《禁室365天 365 DNI》拿下寶座，雖然評價普通，不過火辣的愛慾場景依然賣座。其他像是《不死軍團 The Old Guard》、《驚天營救 Extraction》、《超能計劃Project Power》等歐美動作大片也是雙雙進榜前十，還有Millie Bobby Brown主演的《天才少女福爾摩斯Enola Holmes》在全球也只僅次於《禁室365天》，在台灣排名也有第 7 名，重新帶起一股偵探風潮。

《禁室365天》在全球爆紅，榮登Netflix最高觀看次數電影寶座！按圖了解全球觀看次數最多電影 Top 10！▼

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據flixpatrol顯示，圖中數字代表每部影視作品在2020年被點播的總積分，可以睇到榜首《禁室365天》的點播次數大幅拋離其他劇集（flixpatrol網截圖）

Netflix 2020年全球至高點播率電影Top 10： 1. 禁室365天 2. 天才少女福爾摩斯 3. 不死軍團 4. 願者上網 5. 超能計劃 6. 親親小站2 7. 驚天營救 8. 節日限定之戀 9. 萬聖節救星修比 10. 海綿寶寶：急急腳走佬

至於電視節目部分，全球的排名由美劇《魔鬼神探 Lucifer》奪冠，其他像《艾蜜莉在巴黎Emily in Paris》、《雨傘學院The Umbrella Academy》、《紙房子Money Heist》、《后翼棄兵The Queen's Gambit》等熱門劇也都緊追在後，話題性與觀看成績都非常亮眼。台灣排名 10 部中就有 9 部是韓劇，只有最近的超紅動漫《鬼滅之刃》獨自站上第三名，第一名由金秀賢、徐睿知主演《雖然是精神病，但沒關係》拿下，即將於明年推出第二季的《機智醫生生活》也名列亞軍，可以明顯感受到台灣的戲劇口味還是偏向日、韓居多，不過近幾年台劇急起直追，說不定過不久就會慢慢看到台劇擠進排行榜！

《Emily in Paris》不敵《魔鬼神探》屈居亞軍！按圖了解全球觀看次數最多電視節目 Top 20！▼

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Netflix 2020年全球至高點播率劇集Top 20： 1. 魔鬼神探 2. 艾蜜莉在巴黎 3. 雨傘學院 4. 紙房子 5. 黯慾橫流 6. 后翼棄兵 7. 拉契特：黯衣天使 8. 闇 9. 最後一支舞 10. 老友記 11. 末世列車 12. 陰宅怪事 13. 天命之咒 14. 眼鏡蛇道館 15. 毒梟帕布洛。艾斯科巴 16. 我是醜女貝蒂 17. 雖然是精神病，但沒關係 18. 面對面 19. 修女戰士 20. 慾罷不能

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：2020 年 Netflix 最夯電影、影集 Top 10 出爐！《鬼滅之刃》排台灣前三、《禁錮之慾》名列全球最熱門！】