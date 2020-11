11月Netflix推薦！10部最新上架影劇︰《王冠》S4、《母子逆緣》

在 10 月《陰宅怪事 The Haunting of Bly Manor》、《芝加哥七人案:驚世審判 The Trial of the Chicago 7》、《蝴蝶夢 Rebecca》以及最後的壓軸神片《后翼棄兵 The Queen's Gambit》之後,Netflix 11 月為大家帶來的必追片單包含:睽違一年終於回歸的《王冠 The Crown》第四季,尤其是這次傳奇王妃戴安娜也即將登場了!另外還有改編自 2014 年震驚日本社會案件的《母子情劫》,長澤雅美一改過去的影視形象,發狠扮演瘋癲的變態母親。以及由奧斯卡得主Ron Howard執導、金獎常客艾美亞當斯(Amy Adams)及葛倫克蘿絲(Glenn Close)主演的《絕望者之歌 Hillbilly Elegy》;二戰迷必追的動畫影集《解放者:歐陸決戰500天 The Liberator》;改編自知名韓國網路漫畫的《驅魔麵館》等!