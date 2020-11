倪晨曦(Elva)於今個月2日成功誕下愛兒後頻頻出post加入曬B行列,今日(26日)她在Instagram上載一張在兒子出世11日時影的一家三口全家福,只見Elva和老公擺出「龜波氣功」甫士托住兒子,既有創意又溫馨。

倪晨曦今月初榮升媽媽。(Instagram:@misselvani)

Elva發文寫道2020年是感恩的一年:「We are very thankful and blessed to have you in our lives(我們非常感恩和榮幸,能夠有你在我們的生命中。」不過最吸引大家眼球的是Elva兒子的毛髮量,皆因出世只有11日的他已經有又濃又黑的頭髮,就連手臂和背都滿佈胎毛,因此Elva自己都叫愛兒做「小毛孩」。

Elva的兒子毛髮量驚人。(Instagram:@misselvani)

點擊觀看更多Elva的美照: