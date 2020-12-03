男排女將︱陳卓賢Ian跌倒傷舊患　與MIRROR兄弟組球隊有隱憂？

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ViuTV原創劇《男排女將》逢星期一至五晚上9時30分播出。劇集由真人真事改編，講述幾個熱愛排球的年輕人，因未達標而遭受摒棄，失意的他們遇上排球夢碎的前香港女子排球隊成員，彼此間竟然起了不可思議的化學作用，更組成球隊「力圖」，一起追逐排球夢。劇中有不少打排球場口，其中一場就講到MIRROR成員陳卓賢（Ian）飾演的魚仔練習「殺波」時失平衡跌倒，右手先著地導致手腕扭傷。

Ian落力拍攝，不慎傷及舊患。

為求效果逼真，Ian落力拍攝，更因此「假戲真做」，不慎扭傷手腕。身為前香港排球隊代表的Ian解釋指以前訓練時難免會練到周身傷，今次可能是意外觸傷舊患，不過Ian透露手腕傷勢並不嚴重，笑言只是「好小事」，向粉絲們大派定心丸。

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MIRROR一眾成員為拍攝劇集積極練波，球技進步不少，對排球運動亦開始產生興趣，更笑指有意組隊打比賽，Ian表示不介意加入球隊，但就說最少要一年後才可參加：「我今年先正式係甲一球員名單取消註冊，根據香港排球總會嘅規例，我要等一年先可以再組隊參加丙組賽事。」他又笑謂：「到時睇下點啦，我驚大家冇時間練波，唔練波去打比賽就一定輸硬！」

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