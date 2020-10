英國王室｜哈里兩舊愛「捱不住」梅根才得以入門　全因威廉與凱特

王室媳婦不好當,在美國女星梅根嫁給哈里王子、鬧出卸下皇室重要成員身分風波之前,哈里王子曾經有兩段有機會開花結果的戀情,一是和津巴布韋女富商Chelsy Davy、另一是與女演員兼模特兒Cressida Bonas,結果兩人都看到哈里兄長威廉王子與妻子凱特的生活後被嚇跑,梅根才有機會走進哈里的心。

在梅根嫁給哈里王子之前,哈里王子曾經有兩段有機會開花結果的戀情:

近期推出、造成轟動話題的新書《兄弟之戰》(Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult)聚焦威廉與哈里的複雜關係,作者拉塞(Robert Lacey)並沒有偏袒任何一方,所有王公貴族都有缺點被抓出來抨擊。他雖形容哈里和梅根沉溺在自怨自憐中,卻也批評威廉脾氣火爆、發怒起來連女王奶奶和父親查理斯都管不動,他也不給他們面子,就像哈里先斬後奏發布與梅根卸下皇室重要成員身份後,女王馬上危機處理、召集家人餐敘協商如何解決,威廉竟然拒絕奶奶的召喚,在餐會上缺席,只表示等到要談正事時才會出現,且完全不想再管與哈里的兄弟情,開口閉口只談哈里與梅根和王室切割後的權利義務等等,「公事」」以外根本不願和哈里再多講兩句。

其實大家都知道要能適應皇室生活,除非忍人所不能忍,向來被視為「王家好媳婦」的凱特,就是這樣逼自己演好「未來英國王后」的角色,她又偏偏碰上很喜歡磨菇、耗上很多年慢慢觀察才確定心意要娶她的威廉,一度成為全英訕笑的對象,哈里的女友們,就沒那麼好打發,眼看凱特的處境,先後打起退堂鼓。

拉塞在書中寫道,威廉與凱特的世紀婚禮,徹底嚇到Chelsy,她發現自己永遠不可能做到像凱特那樣,能夠面對來自全球各地的注目,她告訴友人無法做出凱特一般的犧牲,很快和哈里說再見。Cressida則是眼見凱特和威廉一家到澳洲拜會,凱特和兒子喬治才踏出飛機,各國記者蜂擁而上,受驚到馬上告知哈里,自己不想和小孩過這樣的日子,於是也不打算跟哈里再繼續交往。

梅根性格自主、獨立,影響哈里非常多。(路透社)

性格自我、意志堅決如梅根,也曾公開表示王室生活不像外界以為的幸福快樂,很多時候讓人心力交瘁。拉塞在書中還提到,威廉成年後曾經好幾度提到自己繼位以後,要如何如何制定新規矩、改革目前的局面,聽在當了60多年女王的奶奶耳中,只覺得是小孩子亂吵亂鬧。

