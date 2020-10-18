英國王室｜哈里兩舊愛「捱不住」梅根才得以入門　全因威廉與凱特

王室媳婦不好當，在美國女星梅根嫁給哈里王子、鬧出卸下皇室重要成員身分風波之前，哈里王子曾經有兩段有機會開花結果的戀情，一是和津巴布韋女富商Chelsy Davy、另一是與女演員兼模特兒Cressida Bonas，結果兩人都看到哈里兄長威廉王子與妻子凱特的生活後被嚇跑，梅根才有機會走進哈里的心。

在梅根嫁給哈里王子之前，哈里王子曾經有兩段有機會開花結果的戀情：

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近期推出、造成轟動話題的新書《兄弟之戰》（Battle of Brothers: William and Harry – The Inside Story of a Family in Tumult）聚焦威廉與哈里的複雜關係，作者拉塞（Robert Lacey）並沒有偏袒任何一方，所有王公貴族都有缺點被抓出來抨擊。他雖形容哈里和梅根沉溺在自怨自憐中，卻也批評威廉脾氣火爆、發怒起來連女王奶奶和父親查理斯都管不動，他也不給他們面子，就像哈里先斬後奏發布與梅根卸下皇室重要成員身份後，女王馬上危機處理、召集家人餐敘協商如何解決，威廉竟然拒絕奶奶的召喚，在餐會上缺席，只表示等到要談正事時才會出現，且完全不想再管與哈里的兄弟情，開口閉口只談哈里與梅根和王室切割後的權利義務等等，「公事」」以外根本不願和哈里再多講兩句。

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其實大家都知道要能適應皇室生活，除非忍人所不能忍，向來被視為「王家好媳婦」的凱特，就是這樣逼自己演好「未來英國王后」的角色，她又偏偏碰上很喜歡磨菇、耗上很多年慢慢觀察才確定心意要娶她的威廉，一度成為全英訕笑的對象，哈里的女友們，就沒那麼好打發，眼看凱特的處境，先後打起退堂鼓。

拉塞在書中寫道，威廉與凱特的世紀婚禮，徹底嚇到Chelsy，她發現自己永遠不可能做到像凱特那樣，能夠面對來自全球各地的注目，她告訴友人無法做出凱特一般的犧牲，很快和哈里說再見。Cressida則是眼見凱特和威廉一家到澳洲拜會，凱特和兒子喬治才踏出飛機，各國記者蜂擁而上，受驚到馬上告知哈里，自己不想和小孩過這樣的日子，於是也不打算跟哈里再繼續交往。

梅根性格自主、獨立，影響哈里非常多。（路透社）

性格自我、意志堅決如梅根，也曾公開表示王室生活不像外界以為的幸福快樂，很多時候讓人心力交瘁。拉塞在書中還提到，威廉成年後曾經好幾度提到自己繼位以後，要如何如何制定新規矩、改革目前的局面，聽在當了60多年女王的奶奶耳中，只覺得是小孩子亂吵亂鬧。

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