《鬼滅之刃》引領動漫熱潮　《進擊的巨人》最終季上架「黃Viu」

日本動畫之王《鬼滅之刃》人氣席捲全球，早前推出的電影版票房更大破275億日圓（約20億港元），超越《鐵達尼號》、《冰雪奇緣》等經典作成為日本影史票房第二名，力證動漫市場潛力無限。而另一紅爆動畫《進擊的巨人》已於昨日以《進擊的巨人The Final Season》迎來最終章，香港粉絲可到「黃Viu煲劇平台」追睇兼重溫《鬼滅之刃》。

《進擊的巨人》是日本漫畫家諫山創於2009年10月推出的首部連載作品，故事講述百年前地球莫名出現神秘的巨人怪物，人類為了求存而建造了三道阻擋巨人的高牆，並漸漸適應了牆內的生活、麻木於和平和害怕改變；直至人類艾連親眼目睹母親被怪物咬碎，決心加入調查兵團，發誓消滅外敵，地方內外的生活從此變得不一樣的故事。

故事講述百年前地球莫名出現神秘的巨人怪物。

艾連

被喻為「最能反映當代青年人所感受到的絕望」的作品，就連美國新生代女Rapper Megan Thee Stallion、日本知名女星本田翼也是其忠實粉絲，《進擊的巨人》推出至今，日本國內累計發行量突破8600萬冊、海外銷量則超過1200萬冊，實體書和電子書的總累計發行量早已破億，還先後發行電子遊戲、動畫、真人版電影、電視劇等，並在千呼萬喚中進駐環球影城，絕對是近年最具話題的動漫之一。

原作者諫山創也在今年六月宣告，隨著《進擊的巨人The Final Season》的推出，漫畫版即將迎來大結局，他更在Twitter發文道：「我是《權力遊戲》的超級粉絲，所以我能夠理解，那些對結局感到失望的粉絲心理；但是當我畫《進擊的巨人》時，我在表達着自己的感受，我相信只要我繼續這樣做下去，無論我畫出怎麼樣的結局，粉絲們都能夠接受。」言論一出，粉絲揣測四起，有人擔心結局爛尾、也有人懷疑悲劇收場！

漫畫版的結局走向目前不得而知，不過香港觀眾可以在12月7日起、逢星期一下午，在「黃Viu」收看一連十六集的《進擊的巨人The Final Season》，一同見證艾連和巨人們的命運。

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