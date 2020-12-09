60歲何家勁運動能力超強　狀態大勇騰空做掌上壓冇難度

現年60歲的「展昭」何家勁保養保宜，無論膚質還是身材都維持得非常好，整個狀態不輸給年輕人，講人聽40歲都有人信。其實他擁有如此好身材，全靠夠自律，近日就有網友曬出他一系列的健身影片，高強度的運動令不少人敬佩，還大讚他的身材比時下年輕偶像好得多。

何家勁雖然60歲，但整個狀態超好。（何家勁微博圖片）

從網友曬出的影片可見，身穿緊身螢光綠運動衣的何家勁，身上幾乎零贅肉，眼見他做掌上壓的時候，還向高難度挑戰做騰空掌上壓，而且動作相當標準，完美展示了強壯的體魄。除此之外，他還展示了坐姿太空慢步，訓練腹部肌肉，還有高空彈跳等，一系列健身動作見他在做的時候看似好輕鬆，完全感受不了痛苦的感覺，看來他已經習慣了這一套訓練模式，難怪60歲肌肉還那麼結實，整個狀態大勇。

60 歲做高強度運動完全難不倒他。（影片截圖）

不少網友眼見何家勁體力依然勇猛都相當佩服，紛紛激讚他太厲害了，大家留言道：「果然好身材是動出來了」﹑「太牛了」﹑「身材管理太厲害」等，還揚言他是男藝人的學習榜樣。其實之前何家勁曾公開講過自己的「防腐」心得，強調做運動好重要，而且要早睡早起注意飲食習慣，難怪他膚質光滑完全沒有老態感覺。

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膚質狀態好好。（陳志嵐攝）