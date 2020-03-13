吳宗憲「抑鬱症不知足」論遭炮轟　直播拒道歉：只是想教育大家

台灣藝人吳宗憲日前在節目《綜藝大熱門》中，發表抑鬱症患者是因為「不知足」的言論，此話一出引起軒然大波，吳宗憲昨晚（12日）為事件開直播，表明自己沒有講錯，並拒絕為言論道歉，他說：「大家要我為了口誤道歉，但我沒有口誤，何來道歉？」

吳宗憲的「憂鬱症不知足」言論引來各界撻伐。（影片截圖）

在節目中，著名造型師李明川提到靠花藝療癒了自己失眠和抑鬱症，吳宗憲接着說：「你幹嘛憂鬱症（抑鬱症）呢？我跟你講，三個字，所有憂鬱症的患者仔細聽著，憂鬱症的原因，都是因為這三個字，你理解了以後，你就過關了，都是因為不知足。」這番言論引發各界砲轟。

眼見群情洶湧，吳宗憲在12號晚上直播，他表情嚴肅地表示自己沒有錯，多次重申自己「沒有口誤」，拒絕為言論道歉，更認為網友的批評是一種網絡欺凌，令他感到傷害，他說：「我在電視上，只是找機會教育大家，鼓勵這些人走出來，往正面去看，我不是醫生，很多人問我憑什麼去判斷？」

吳宗憲繼續呼籲抑鬱症要樂觀正面：「我想說的是，要大家去看手中擁有的東西，包括愛你的家人，小孩和父母，一個人左手斷了，樂觀的人會說，至少我還有右手。」他又指自己平時也是這樣安慰和開解身邊的抑鬱症朋友。吳宗憲點名批評的媒體帶風向，又警告網民不要再有惡意留言，否則提告。

吳宗憲開直播回應事件，表情嚴肅，呵斥媒體和網民勿再網絡欺凌他。（影片截圖）

然而這番說話令網民反應更大，台灣憂鬱症防治協會理事長張家銘醫生就事件撰文，形容吳宗憲的輕率言論誤導大眾及抑鬱症患者，他在文中說：「對於疾病的汙名來自於無知、偏見與歧視。憂鬱是常見、輕微可恢復的情緒狀態，而憂鬱症是一種持續、嚴重需要治療的情緒疾病。由於許多對於憂鬱症的迷思偏見，讓許多憂鬱症不敢承認自己有憂鬱症或排斥接受治療。或是已經接受治療的憂鬱症患者被迫中斷治療。」

張家銘形容叫抑鬱症患者樂觀等於叫一個坐輪椅的人站起來，「憂鬱症就像糖尿病、高血壓一樣是一種疾病，不是懦弱的表現，也不需羞恥。對憂鬱症的人說『你就想開一點!』，跟對著坐輪椅的人說『你就站起來啊!』，其實是一樣的。」

有網民翻出十年前，吳宗憲曾在節目上向蔡依林（Jolin）發表相同言論，當時Jolin在節目中提到曾有一段時間減肥瘦到35公斤，差點得抑鬱症，吳宗憲對她說：「我跟你講，憂鬱症只有一個狀態，憂鬱症的原因就是『不、知、足』，你已經是天之驕子，你人生裏面沒有往好的地方去想嘛！」

網民與各界人士就吳宗憲事件發表意見，點擊圖片：