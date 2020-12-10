港姐時期美照翻Hit被攻擊脾性差　袁詠儀親自回覆超霸氣

現時的香港小姐質素每況如下，令不少網友都懷念從前的香港小姐選舉，認為舊時候的港姐無論顏值同體態都較為出色。就好似1990年獲選港姐冠軍的袁詠儀（靚靚），就是其中一位被公認美得不可方物的港姐代表，所以近日有網友就整理了她一系列比賽時期的照片公開力讚，但未料惹來部份網友惡意攻擊，最終引來靚靚親自回擊，非常有霸氣。

靚靚當年只有18歲而已。（微博圖片）

當年參選港姐的靚靚只有18歲，顏值出眾之外還擁有170CM高挑身材，在眾多位佳麗中算是較亮眼一位。果不然在決賽當晚憑着出色表現獲得冠軍同「最上鏡小姐」，成為雙料冠軍受到力捧。而她的顏值亦是許多網友公認美不勝收，所以有網友就整理出她一系列年輕時的照片，並表明：「果然靚靚不是白叫的，一眼看過去真的好驚艷。」

靚靚即使已經49歲一樣靚。（魯豫有約微博圖片）

但沒想到就引來部份網友惡意攻擊，批評她脾性不好，亦萬萬想不到靚靚都有看這一則貼文，並忍不住在評論區親自回覆：「跟你合作過嗎？」，盡現霸氣。而不少網友見到本尊的回覆都激讚，大家留言道：「不愧是你袁詠儀」﹑「好剛」等，覺得她夠耿直。

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網友大讚靚靚。（微博圖片）

靚靚親自回覆網友。（微博圖片）