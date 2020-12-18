全民造星III．專訪︱彭秀慧自言不在意勝負：贏A組不是我唯一目標

《全民造星》來到第三季，除了疫情加持下大家都安守家中的電視，圈內人參賽亦製造了不少噱頭，AB組兩隊導師林二汶、彭秀慧之間的大鬥法同樣令觀眾看得津津有味。在節目中彭秀慧（Kearen）一直予人一種很堅強、很堅強的倔強，連監製花姐在接受訪問時談起她也說：「佢畀我嘅印象好硬朗、好嚴格，我見到都怕！」 問起予人天不怕、地不怕感覺的彭秀慧有否想像過以學員的身份參與《造星》？她耍手兼擰頭說：「我不敢參加，我想了很多次還是不敢參加，我覺得他們有這個膽量參加很厲害！我小學的時候以為自己長大一定會去選美，到我可以去的時候，就發現這件事不可能在我身上發生，不可能！不會！」 撰文：葉詩 攝影：葉志明 服裝：ba&sh 化妝：Angel Mok 髮型：Jo Lam@Salon Trinity 場地：The Crown

觀眾喜歡彭秀慧、花姐、二汶三個女人之間的化學作用是她們始料不及的；Kearen又透露三人的Whatsapp群組名叫「三個傻婆去造星」，談起網民提議三人下次合拍節目，她雀躍地說：「不如《三個傻婆食好嘢》、《三個傻婆去旅行》、《三個傻婆去鬧人》這系列可以無限延伸，挺有趣！」（IG／＠kearenpang）

3年前定下與《造星》緣份：幾乎零秒Say Yes！

談起今季做《造星III》導師的契機，彭秀慧不假思索說：「其實幾乎是零秒Say Yes！」她侃侃而談，說起自己從第一季起已是節目的忠實觀眾：「第一季播出時其實我取得獎學金在紐約遊學，當時很多人討論，機緣巧合下親戚送了個TV Box給我，然後每晚半夜一點多我都會開來看；我當時看到哭、覺得這節目很好看、很熱血！」從那時起，她已經萌生了「其實自己也挺適合當戲劇導師」的念頭：「第二季當然沒有我的份，只找了我當評判，今年邀請我時也不用怎麼考慮，我想做！」就這樣，她接下了導師的職務，開啟了這段有哭有笑、不眠不休的《造星》旅途。

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【專訪】彭秀慧愛情路上長期停留「復活區」：而家係等人撳燈

領B組力保不失：唯一目標不是要贏A組

《全民造星III》雖說是一個真人騷，但與此同時它也是一個電視節目，必須夠娛樂性才能掀起討論度，因此近日節目造馬傳言甚囂塵上，問起Kearen有否為了效果而有「演出」的成份？「節目裏的就是我，有些藝人學生說從未見過我那麼兇，其實有些真的是在開玩笑！」被林二汶搶走Manson（張進翹）時，彭秀慧激動的一句「仆X」相信至今仍在《造星III》觀眾的腦海中，有人說這是好勝；可是從50強賽事起，她帶領B組在力保不失的情況下連下兩城，更多的是着緊、是真心付出：「我最介意不認真，做得不好不是死罪，但不認真就是死罪！畢竟認真是本份，做得不好還可能是能力問題。」

彭秀慧自言對輸贏亦看得很淡：「現時做《全民造星》也是抱着盡力的心態，我唯一的目標不是要贏A組，而是是否盡力在能力範圍內做到最好，如果做到最好還是輸掉，其實我是沒問題的！畢竟贏輸要視乎很多因素，包括口味、運氣、現場，而在那刻之前，在能力之內有否傾盡所有是我最在乎的。」

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從不喜歡教學到熱愛：那神奇力量是我沒有想像過

彭秀慧這個導師亦一直律己以嚴，以身教為參賽者作示範。數數手指，彭秀慧開始教學至今逾10年，資歷毋庸置疑，連林二汶也認證她的春風化雨，她將自己開始教學的故事娓娓道來：「本來我是不喜歡教書的，我不喜歡小朋友、不喜歡對着學生，為了生活卻要馬死落地行，$600一堂薪酬挺不錯便去教；後來發現教學能改變一個學生，教懂他思考，那神奇力量是我沒有想像過的，滿足感很大，慢慢我就喜歡上教學！」

說起教學，就能看到她的眼神裡閃着光，問起她人生中遇上的挫折，她第一件事就說：「教學時我付出很多心機去循循善誘，然後學生跟我說：『你唔好理我啦、你由我啦！』這是一個挫折，當你的付出得不到回應，他亦提醒了我人與人之間的相處不一定是雙向的，這有令我不開心，也讓我反問自己有沒有做錯了什麼或有什麼做得不好。」這也能令人看到，到底她有多在乎自己的學生。

比賽初段，彭秀慧的討論度極高，她表示不擔心會搶去參賽者的風頭：「真人騷始終是追人物的，第一輪每晚都能看到我們，但參賽者每人則只出兩分鐘，其實真是走馬看花，沒有辦法跟他建立感情；進入小組賽後觀眾就能說出喜歡誰、不喜歡誰，誰有進步、誰不值得幫了！」（葉志明攝）

作為導師，當然有過意見與評判相左的時候，第一輪挑人入組時尤為明顯：「其實我們很明白評判才是依歸，下棋的人只有兩個，在旁邊的人可以隨便加把口，再激動也好，行棋的不是你，所以我不會推倒棋盤，最多只能在旁多說兩句。如果你讓我交換，我寧願要A不要B，是有這樣的情況，但現實世界未必一切如你所願。」於是，她視這個為挑戰，樂天地想：「有時給你一個40分的人，你有機會令他變成70分，也一樣有滿足感；如果我每次都收80分的進來，可能就沒有那麼好玩！」

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